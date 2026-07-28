„Heimurinn er betur staddur með Höllu sem forseta“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 28. júlí 2026 12:34 Halla Tómasdóttir og Richard Branson á góðri stundu fyrir skömmu þegar hann heimsótti landið. Breski auðkýfingurinn Richard Branson átti nýverið vinafund með sínum gamla samstarfsfélaga Höllu Tómasdóttur og rifjaði af því tilefni upp þegar hún var forstjóri The B Team og fór í mánaðarleyfi til að fara í forsetaframboð. Branson bjóst ekki við að hún myndi ná kjöri en segir Ísland betur statt með hana í embættinu. Branson hefur verið á Íslandi upp á síðkastið og birti myndaröð á Instagram í gær af vinahittingi með Höllu Tómasdóttur forseta. „Æðislegt að hitta vinkonuna mína, fyrrverandi samstarfsfélaga og forseta Íslands, Höllu Tómasdóttur,“ skrifaði Branson í færslunni. Branson fer með tölu meðan Halla og aðrir hlusta á. „Fyrir nokkrum árum þegar Halla var forstjóri B Team þá hringdi hún í mig og spurði hvort hún mætti fara í mánaðarleyfi. Ég sagði: „Auðvitað, hvað ætlarðu að gera?“ Hún sagði mér að hún ætlaði í forsetaframboð þrátt fyrir að vera bara með tvö prósent í skoðanakönnunum. Ég sagði í gríni: „Gangi þér vel og það hljómar eins og ég sjái þig eftir mánuð!“.“ „Það sem ég hafði rangt fyrir mér. Halla endaði á að ná kjöri og hefur vaxið í embætti eftir því sem á hefur liðið. Við misstum einn besta forstjóra sem við höfum átt en heimurinn er betur staddur með Höllu sem forseta,“ sagði hann jafnframt. Halla var árið 2018 ráðin forstjóri sjálfseignarstofnunarinnar The B Team, vettvangs áhrifafólks, stjórnmála- og viðskiptamanna til að vinna að sjálfbærni í loftslagsmálum, sem Branson stofnaði ásamt hópi fólks. Hún hætti í því starfi þegar hún náði kjöri í embætti forseta Íslands árið 2024. View this post on Instagram A post shared by Richard Branson (@richardbranson) Forseti Íslands Halla Tómasdóttir Tengdar fréttir Halla á lista Forbes yfir áhrifamestu konur heims Halla Tómasdóttir forseti Íslands er á nýjum lista Forbes yfir áhrifamestu konur heims. Hún er númer 93. Á heimasíðu Forbes segir að Halla hafi tekið við sem forseti Íslands í júní og að hún hafi sigrað fyrrverandi forsætisráðherra í kosningu, Katrínu Jakobsdóttur. 12. desember 2024 09:01 „Viðskiptakonan“ sem komst á Bessastaði í annarri tilraun Halla Tómasdóttir verður sjöundi forseti lýðveldisins. En hver er þessi kraftmikla kona sem tókst að heilla þjóðina í annað sinn og nú nægilega mikið til þess að koma sér á Bessastaði? Halla hefur flutt inn fótboltastráka, unnið hjá Pepsi og stýrt umtöluðu partýi í Mónakó. Hennar stærstu mistök voru að taka við starfi framkvæmdastjóra Viðskiptaráðs. 4. júní 2024 10:46 Halla Tómasdóttir ráðin forstjóri B Team og flytur til New York Halla Tómasdóttir flytur með fjölskylduna til Bandaríkjanna fyrir draumastarfið. 14. júní 2018 13:36 Mest lesið Patrik hættur að gigga: „Mér líður eins og apa í búri“ Tónlist „Hélt ég myndi aldrei upplifa ást sem þessa“ Lífið Bogi Ágústsson á fjölunum sem Sigurjón digri Lífið „Betra að vera sein og sæt en fljót og ljót“ Tíska og hönnun Tíu ár frá greiningunni: „Ég var alltaf ákveðin í að sigrast á meininu“ Lífið Elegans í hæstu hæðum í fimmtugsafmæli ársins Lífið Stjörnulífið: „Heppnasta stelpa allra tíma“ Lífið Þýðandi Ódysseifskviðu segir að Nolan eigi að skammast sín Lífið Guðný Ljósbrá og Katrín Björk eignuðust dreng Lífið Fundu hvor aðra á ný eftir erfiða reynslu Lífið Fleiri fréttir „Heimurinn er betur staddur með Höllu sem forseta“ Tíu ár frá greiningunni: „Ég var alltaf ákveðin í að sigrast á meininu“ „Hélt ég myndi aldrei upplifa ást sem þessa“ Bogi Ágústsson á fjölunum sem Sigurjón digri Guðný Ljósbrá og Katrín Björk eignuðust dreng Þýðandi Ódysseifskviðu segir að Nolan eigi að skammast sín Carly Simons lærir að lifa með Parkinson Daði og Árný eiga von á sínu þriðja barni Japanskir sjóliðar troða upp fyrir utan Hörpu Edda Falak og Kristján Helgi selja íbúð í 101 Seyfried syrgir Finn sinn Elegans í hæstu hæðum í fimmtugsafmæli ársins Stjörnulífið: „Heppnasta stelpa allra tíma“ Fundu hvor aðra á ný eftir erfiða reynslu Emma Roberts gengin í það heilaga „Maður getur ekki falið sig á sama hátt þegar allt hárið er farið“ Krakkatía vikunnar: Rottur, froða og þyrnihrós Einar Örn og Birna selja einbýlishúsið Ekki ósanngjarnt gagnvart sjálfri sér heldur börnunum Vilja láta svipta ekkju leikarans yfirráðum yfir dánarbúinu Gagnrýni á John Snorra ómálefnaleg og slitin úr öllu samhengi Fréttatía vikunnar: Infantino, hvítt efni og svikahrina Diddy í einangrun eftir slagsmál við samfanga Chris Brown játaði ofbeldisfulla hegðun Afþakkaði milljón Bandaríkjadala fyrir eitt uppistand Upplýsingafulltrúar sem flúðu fréttirnar Fyrrverandi mágkonur selja til að kaupa „draumakommúnu“ Biðst afsökunar á óviðeigandi sketsi með sautján ára Stodden „La La Höndin“ úr sögunni Úlfar dauðvona en líður ljómandi vel Sjá meira