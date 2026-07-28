Lífið

„Heimurinn er betur staddur með Höllu sem for­seta“

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Halla Tómasdóttir og Richard Branson á góðri stundu fyrir skömmu þegar hann heimsótti landið.
Halla Tómasdóttir og Richard Branson á góðri stundu fyrir skömmu þegar hann heimsótti landið.

Breski auðkýfingurinn Richard Branson átti nýverið vinafund með sínum gamla samstarfsfélaga Höllu Tómasdóttur og rifjaði af því tilefni upp þegar hún var forstjóri The B Team og fór í mánaðarleyfi til að fara í forsetaframboð. Branson bjóst ekki við að hún myndi ná kjöri en segir Ísland betur statt með hana í embættinu.

Branson hefur verið á Íslandi upp á síðkastið og birti myndaröð á Instagram í gær af vinahittingi með Höllu Tómasdóttur forseta. 

„Æðislegt að hitta vinkonuna mína, fyrrverandi samstarfsfélaga og forseta Íslands, Höllu Tómasdóttur,“ skrifaði Branson í færslunni.

Branson fer með tölu meðan Halla og aðrir hlusta á.

„Fyrir nokkrum árum þegar Halla var forstjóri B Team þá hringdi hún í mig og spurði hvort hún mætti fara í mánaðarleyfi. Ég sagði: „Auðvitað, hvað ætlarðu að gera?“ Hún sagði mér að hún ætlaði í forsetaframboð þrátt fyrir að vera bara með tvö prósent í skoðanakönnunum. Ég sagði í gríni: „Gangi þér vel og það hljómar eins og ég sjái þig eftir mánuð!“.“

„Það sem ég hafði rangt fyrir mér. Halla endaði á að ná kjöri og hefur vaxið í embætti eftir því sem á hefur liðið. Við misstum einn besta forstjóra sem við höfum átt en heimurinn er betur staddur með Höllu sem forseta,“ sagði hann jafnframt.

Halla var árið 2018 ráðin forstjóri sjálfseignarstofnunarinnar The B Team, vettvangs áhrifafólks, stjórnmála- og viðskiptamanna til að vinna að sjálfbærni í loftslagsmálum, sem Branson stofnaði ásamt hópi fólks. Hún hætti í því starfi þegar hún náði kjöri í embætti forseta Íslands árið 2024.

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