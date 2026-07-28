Hópur vísindamanna við UCLA-háskóla ákvað að stofna Onlyfans-síðu til að safna fjármagni fyrir rannsóknir í kjölfar mikils niðurskurðar til vísindastarfs í Bandaríkjunum. Á síðunni er ekki að finna myndefni af mannfólki heldur múrmeldýrum.
Vísindamenn við líffræðirannsóknarstofuna í Klettafjöllum (e. Rocky Mountain Biological Laboratory) hafa verið að rannsaka gulmaga múrmeldýr (Marmota flaviventer) í Klettafjöllunum í Kóloradó síðan árið 1962.
Rannsóknin er næstelsta múrmeldýrarannsókn í heiminum og geymir mikilvægar upplýsingar um þróun stofnsins og viðbröð hans við umhverfisbreytingum. Hins vegar er slík rannsókn kostnaðarsöm og eftir að ríkisstjórn Donalds Trump skar niður ríkisstyrki til vísindastofnana í Bandaríkjunum þurftu vísindamennirnir að safna sjálfir fyrir rannsókninnni.
Þaðan kom hugmyndin að því að selja efni með múrmeldýrum á áskriftarsíðunni Onlyfans. Vefurinn var stofnaður árið 2016 og hefur helst verið notaður af fólki til að selja erotískt myndefni til áskrifenda.
„Ég eyði miklum tíma í að bíða eftir því að múrmeldýr geri eitthvað og fékk þessa hugmynd einn rólegan morgun,“ segir Daniel Blunmstein, prófessor í vistfræði og þróunarlíffræði við UCLA, um OnlyFans-verkefnið við vísindavefinn Live Science.
Onlyfans-síða múrmeldýranna, OnlyMarms eins og vísindamennirnir kalla hana, fór í loftið 17. júní síðastliðinn og hefur sankað að sér nokkrum tugum áskrifenda. Það er þó bara dropi í hafið en vísindamennirnir vona að síðan muni vekja athygli og áhuga fólks á rannsóknunum
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„Við erum að reyna þetta því við erum vonsvikin með gríðarlega erfitt styrkjaumhverfi. Ef við erum heppin getum við safnað pening fyrir birgðir og starfskostnað. En það mun þó ekki koma í staðinn fyrir ríkisstyrki sem hafa knúið áfram uppgötvanir í Bandaríkjunum síðan á sjötta áratugnum, nema við verðum mjög heppin,“ sagði Blumenstein.
Ekki er þó um að ræða erótískt efni, líkt og sést alla jafna á OnlyFans, heldur sakleysislegt myndefni af múrmeldýrum að leika sér og vera krúttleg.