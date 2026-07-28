Mörkin á milli tísku, myndlistar og gjörningalistar eiga það til að vera óljós og eitt listform flæðir gjarnan yfir í annað. Listamennirnir Þorleifur Thorlacius Þrastarson og Rökkvi Kárason hafa verið að leika sér að einmitt þessu í sköpun sinni og afhjúpuðu afraksturinn með allsherjar tískusýningu í bílakjallara Molans í Kópavogi.
Listamennirnir tveir þróuðu verkið í Skapandi sumarstörfum Kópavogs þar sem ungt listafólk fær tækifæri til að vinna að eigin verkefnum frá hugmynd að opinberri frumkynningu. Bílakjallaranum va umbreytt í hrátt sýningarrými með sviðsreyk, ljósum, tónlist og stemningu og um 80 gestir sóttu sýninguna.
Ósamhverfa er á mörkum fatahönnunar, myndlistar og gjörningalistar. Flíkurnar voru unnar úr máluðum striga þar hönnuðirnir lögðu sérstaka áherslu á form, áferð og hreyfingu frekar en hið hefðbundna notagildi. Hrátt yfirbragð bílakjallarans varð hluti af verkinu og skapaði að sögn strákanna sterka andstæðu við hefðbundinn tískuheim.
Í miðju sýningarrýminu stóð Þorleifur umkringdur hljóðnemum án þess að segja orð. Þögnin var meðvitaður hluti af verkinu og átti að vekja spurningar um væntingar áhorfenda.
„Við búum í samfélagi þar sem áreitið er endalaust og athyglin er endalaust bundin við símaskjáinn. Við bíðum eftir næstu tilkynningu, næsta myndbandi eða bara því að einhver segi eitthvað. Okkur langaði að skapa þessa eftirvæntingu en gefa áhorfendum ekki endilega það sem þeir biðu eftir. Stundum segir þögnin allt sem segja þarf,“ segir Rökkvi og bætir við:
„Við höfum lært ótrúlega mikið í sumar, bæði um okkar eigin listsköpun og allt sem þarf að gerast á bak við tjöldin til að svona sýning verði að veruleika. Skapandi sumarstörfin gáfu okkur frelsi til að taka áhættu og prófa hluti sem við hefðum líklega ekki getað gert annars staðar. Þetta byrjaði sem hugmynd á blaði og allt í einu stóðum við í rými með um áttatíu gestum sem voru komnir til að upplifa það sem við höfðum búið til. Það var bæði yfirþyrmandi og ótrúlega hvetjandi.“
Hér má sjá myndir frá sýningunni: