Lífið

Tilraunakennd tísku­sýning í bílakjallara

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Listamennirnir Þorleifur Thorlacius Þrastarson og Rökkvi Kárason voru með frumlega tískusýningu í bílakjallara í Kópavogi.
Listamennirnir Þorleifur Thorlacius Þrastarson og Rökkvi Kárason voru með frumlega tískusýningu í bílakjallara í Kópavogi. Hjördís Björk Hjartardóttir

Mörkin á milli tísku, myndlistar og gjörningalistar eiga það til að vera óljós og eitt listform flæðir gjarnan yfir í annað. Listamennirnir Þorleifur Thorlacius Þrastarson og Rökkvi Kárason hafa verið að leika sér að einmitt þessu í sköpun sinni og afhjúpuðu afraksturinn með allsherjar tískusýningu í bílakjallara Molans í Kópavogi.

Listamennirnir tveir þróuðu verkið í Skapandi sumarstörfum Kópavogs þar sem ungt listafólk fær tækifæri til að vinna að eigin verkefnum frá hugmynd að opinberri frumkynningu. Bílakjallaranum va umbreytt í hrátt sýningarrými með sviðsreyk, ljósum, tónlist og stemningu og um 80 gestir sóttu sýninguna.

Ósamhverfa er á mörkum fatahönnunar, myndlistar og gjörningalistar. Flíkurnar voru unnar úr máluðum striga þar hönnuðirnir lögðu sérstaka áherslu á form, áferð og hreyfingu frekar en hið hefðbundna notagildi. Hrátt yfirbragð bílakjallarans varð hluti af verkinu og skapaði að sögn strákanna sterka andstæðu við hefðbundinn tískuheim.

Í miðju sýningarrýminu stóð Þorleifur umkringdur hljóðnemum án þess að segja orð. Þögnin var meðvitaður hluti af verkinu og átti að vekja spurningar um væntingar áhorfenda.

„Við búum í samfélagi þar sem áreitið er endalaust og athyglin er endalaust bundin við símaskjáinn. Við bíðum eftir næstu tilkynningu, næsta myndbandi eða bara því að einhver segi eitthvað. Okkur langaði að skapa þessa eftirvæntingu en gefa áhorfendum ekki endilega það sem þeir biðu eftir. Stundum segir þögnin allt sem segja þarf,“ segir Rökkvi og bætir við:

„Við höfum lært ótrúlega mikið í sumar, bæði um okkar eigin listsköpun og allt sem þarf að gerast á bak við tjöldin til að svona sýning verði að veruleika. Skapandi sumarstörfin gáfu okkur frelsi til að taka áhættu og prófa hluti sem við hefðum líklega ekki getað gert annars staðar. Þetta byrjaði sem hugmynd á blaði og allt í einu stóðum við í rými með um áttatíu gestum sem voru komnir til að upplifa það sem við höfðum búið til. Það var bæði yfirþyrmandi og ótrúlega hvetjandi.“

Hér má sjá myndir frá sýningunni: 

Óhefðbundin efni í bland við þægindi.Hjördís Björk Hjartardóttir
Gleðin var við völd hjá fyrirsætunum.Hjördís Björk Hjartardóttir
Mögulegur brúðarkjóll fyrir frumlega tískuskvísu?Hjördís Björk Hjartardóttir
Fyrirsæturnar ganga út úr rýminu.Hjördís Björk Hjartardóttir
Þorleifur sat í þögninni.Hjördís Björk Hjartardóttir
Rökkvi í buxum og ber að ofan.Hjördís Björk Hjartardóttir
Reykurinn spilaði veigamikið hlutverk.Hjördís Björk Hjartardóttir
Skemmtilegur jakki, eða kjóll, eða bæði.Hjördís Björk Hjartardóttir
Strákarnir léku sér að mörkum hönnunar, myndlistar og gjörnings.Hjördís Björk Hjartardóttir
Bílakjallari getur reynst nytsamlegur fyrir tískusýningu.Hjördís Björk Hjartardóttir
Hönnuðirnir á arkinu.Hjördís Björk Hjartardóttir
Margt var um manninn.Hjördís Björk Hjartardóttir
Listaverk á veggjunum var skemmtilegt tvist.Hjördís Björk Hjartardóttir
Berfætt í gráu síðpilsasetti sem strákarnir máluðu á.Hjördís Björk Hjartardóttir
Gestir ýmis stóðu eða sátu og fylgdust gaumgæfilega með sýningunni.Hjördís Björk Hjartardóttir
Skvís!Hjördís Björk Hjartardóttir
Dramatík!Hjördís Björk Hjartardóttir
Rökkvi einbeittur.Hjördís Björk Hjartardóttir
Smá marbendils-fílingur.Hjördís Björk Hjartardóttir
Þessi fyrirsæta átti ekki erfitt með að ganga í krefjandi flíkinni.Hjördís Björk Hjartardóttir
Hvítu reimarnar á bakinu poppa skemmtilega upp á fittið.
Sýningin er afrakstur Skapandi sumarstarfa Kópavogs.Hjördís Björk Hjartardóttir
Skuggarnir skemmtilegir.Hjördís Björk Hjartardóttir
Hálskragarnir vöktu athygli á flíkunum. 


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