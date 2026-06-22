Kallar próteinið gull og segir kreatín leyndan lykil að betri líðan Danól 22. júní 2026 11:22 „Því eldri sem við verðum því mikilvægara er að stunda einhvers konar lyftingar fyrir heilsu beina og taka inn prótein,“ segir Laufey Ólafsdóttir stofnandi ELLO Irja Gröndal Fleiri konur á miðjum aldri huga markvisst að styrktarþjálfun, beinheilsu og næringu. Að mati Laufeyjar Ólafsdóttur, einkaþjálfara og stofnanda ELLO, eru prótein og kreatín meðal mikilvægustu stoðanna til að viðhalda orku, styrk og vellíðan. Þess vegna notar hún vörurnar frá Bloom sem hjálpa henni að ná inn nægu próteini og kreatíni í daglegu lífi. „Ég kalla prótein alltaf gullið,“ segir Laufey. „Það er fyrst og fremst byggingarefni sem styður hormón og vefi, styður við stöðugleika í líkamanum og fyrir flestar konur þýðir prótein jafnari orku og minni sveiflur í blóðsykri. Því eldri sem við verðum því mikilvægara er próteinið fyrir okkur,“ segir Laufey, sem hefur starfað sem einkaþjálfari um árabil. Hún segir mikinn mun á þörfum kvenna eftir aldri. „Viðskiptavinir mínir eru á öllum aldri. Tuttugu og fimm ára kona er ekki það sama og fimmtug kona. En því eldri sem við verðum því mikilvægara er að stunda einhvers konar lyftingar fyrir heilsu beina og taka inn prótein. Reglan segir að við þurfum eitt til tvö grömm af próteini á hvert kíló líkamsþyngdar,“ útskýrir Laufey. Hún segir margar konur eiga erfitt með að ná nægilegu magni af próteini úr daglegu fæði og því geti próteindrykkir verið einföld leið til að bæta upp skortinn. Laufey hélt flottan fyrirlestur um mikilvægi kreatíns og prótein inntöku á Bloom viðburði í mars. „Það er ekki endilega nein regla á því hvenær við tökum próteinið inn, bara að við náum því inn yfir daginn. Það getur verið eftir hreyfingu, með morgunmatnum eða sem millimál. Ég nota helst próteinduftið frá Bloom með vatnsmelónu- og jarðarberjabragði en mangóbragðið er líka mjög gott. Bloom er hreint prótein sem blandast vel í vatn og inniheldur mysuprótein, kollagen og meltingarensím.“ Kreatín hjálpar líkamanum að endurhlaða orku Laufey hefur einnig lagt mikla áherslu á kreatín og segir að konur hafi lengi vanmetið ávinning þess. „Kreatín er eitt mest rannsakaða fæðubótarefni þegar kemur að styrk og heilastarfsemi en mér finnst konur hafa sofið of lengi á þessu,“ segir hún og útskýrir að kreatín sé náttúrulega til staðar í líkamanum en í litlu magni. „Vöðvarnir taka það nánast allt til sín svo heilinn fær ekkert, en við viljum að heilinn fái sitt. Kreatín hjálpar líkamanum að endurhlaða orku hraðar, öðlast meiri styrk, úthald og fókus og við megum öll við því. Það er meðal annars verið að rannsaka áhrif kreatíns á alzheimer, en þær rannsóknir eru á algjöru byrjunarastigi og ekki ennþá hægt að gefa út neina niðurstöðu ennþá.“ Laufey leggur áherslu á reglubundna notkun kreatíns. Hún tekur kreatínið daglega og segist sérstaklega hrifin af hindberja- og sítrónubragðinu. „Kreatínið frá Bloom er fínt malað og blandist vel í vatn auk þess að vera fáanlegt með bragði sem gerir daglega inntöku einfaldari. Það eykur líka vatnsdrykkjuna hjá mér þegar ég bæti því út í vatn. Kreatínið ætti ekki að taka á tóman maga heldur til dæmis með kolvetnum á morgnana til að hjálpa upptökunni. Regla skiptir þó meira máli en að taka það bara af og til.“ „Það eykur líka vatnsdrykkjuna hjá mér þegar ég bæti því út í vatn. Kreatínið ætti ekki að taka á tóman maga heldur til dæmis með kolvetnum á morgnana til að hjálpa upptökunni. Regla skiptir þó meira máli en að taka það bara af og til.“ Sjálf finnur hún greinilegan mun. „Augljósustu áhrifin sem ég finn af kreatíninu eru sneggri endurheimt, minni harðsperrur og betra úthald á æfingum. Ég lyfti fyrir úthald og heilbrigð bein en auðvitað útlit líka og þá spilar prótein lykilhlutverk í að byggja upp og stækka vöðva. Ég vil ekki segja að prótein sé töfralausn en það styður við og gæti komið þér langt,“ segir Laufey og hvetur konur til að huga að næringu samhliða hreyfingu til að njóta betri heilsu og aukinna lífsgæða þegar árin færast yfir. Laufey hefur notað vörurnar frá Bloom í mörg ár. „Ég hef fylgst með Mari Llewellyn, stofnanda Bloom, alveg frá stofnun fyrirtækisins og hreyfst strax af þessum frábæru vörum en Bloom hefur á skömmum tíma orðið eitt áhrifamesta heilsuvörumerki Bandaríkjanna. Undanfarin ár hef ég prófað hinar og þessar vörur frá Bloom en ekki notað þær reglulega því þær fengust ekki hér á landi. Það var því ekki fyrr en Bloom vörurnar komu í verslanir hér að þær urðu partur af daglegri rútínu minni enda þekkti ég vel til gæða vörumerkisins og metnaðinn sem ríkir þar á bæ.“ Líkamsræktin breytti öllu Laufey stofnaði ELLO til að styðja við konur eftir að hún sjálf upplifði hvernig líkamsrækt og sjálfsvinna breyttu lífi hennar. „Ég hafði svo lengi dáðst að konum sem eru að breyta leiknum og ég fann að það blundaði alltaf frumkvöðlaeðlið í mér, en mér leið svo illa í eigin líkama að ég hefði aldrei getað staðið fyrir framan neinn og kynnt hugmyndir mínar. Ég byrjaði þá í líkamsrækt og það breytti öllu fyrir mig. Þá kviknaði hugmyndin að ELLO,“ útskýrir Laufey. „Það byrjaði sem líkamsrækt og sjálfsvinna en er í dag kvennasamfélag og vellíðunarforrit. Þar sameinast hreyfing, andleg vinna, uppskriftarbók, venjumyndun og nýjustu viðbæturnar eru dagatal og skipulag. Ég vil að ELLO sé alhliða stoð í daglegu lífi kvenna,“ segir Laufey. Bloom vörurnar fást á eftirfarandi stöðum: Krónan, Hagkaup, Nettó, World Class, Lyfja, Apótekarinn, Skagfirðingabúð KS og Fjarðarkaup. 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