Hafrún Rakel Halldórsdóttir og liðsfélagar hennar í Brøndby unnu sannfærandi 3-0 sigur á Aarhus í dönsku A-deildinni í dag. Brøndby situr nú í 4. sæti deildarinnar með 5 stig eftir þrjár fyrstu umferðirnar.
Brøndby hafði yfirhöndina í leiknum og náði þriggja marka forskoti áður en flautað var til leiksloka. Hafrún Rakel kom heldur betur við sögu fyrir Brøndby og skoraði hún annað mark leiksins á 55. mínútu.
Sigurinn er kærkominn fyrir Brøndby sem hafði gert jafntefli í fyrstu tveimur deildarleikjum sínum á tímabilinu. Liðið er því enn taplaust eftir þrjár umferðir, með einn sigur og tvö jafntefli.
Hafrún Rakel hefur átt viðburðaríka daga með Brøndby. Hún kom einnig við sögu í Evrópukeppni í síðustu viku þegar hún tryggði liðinu sæti í Evrópubikarnum með marki í vítaspyrnukeppni gegn Slavia Prag en Hafrún tók síðustu spyrnuna.