Linda Líf Boama skoraði fyrsta markið þegar Kristianstad vann stórsigur á Norrköping, 5-0, í sænsku úrvalsdeildinni í dag.
Linda Líf kom Kristianstad yfir og lagði grunninn að afar sannfærandi sigri. Hún hefur verið í góðu formi fyrir sænska liðið á tímabilinu og heldur áfram að láta til sín taka í markaskorun.
Kristianstad hafði mikla yfirburði í leiknum og bætti við fjórum mörkum eftir að Linda Líf hafði opnað markareikninginn. Norrköping átti fá svör við sóknarleik gestanna og varð að lokum að sætta sig við fimm marka tap.
Alls komu þrír Íslendingar við sögu hjá Kristianstad. Auk Lindu Lífar voru þær Elísa Lana Sigurjónsdóttir og Alexandra Jóhannsdóttir í byrjunarliðinu. Sigdís Eva Bárðardóttir sat allan leikinn á bekknum hjá Norrköping.
Nik Chamberlain stýrir Kristianstad en hann gerði Breiðablik að tvöföldum meisturum á síðasta tímabili áður en hann hélt til Svíþjóðar.