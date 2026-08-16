Ólafur Guðmundsson og Kolbeinn Finnsson voru í eldlínunni þegar Ålesund og Vålerenga gerðu ótrúlegt 5-5 jafntefli í norsku úrvalsdeildinni í dag.
Leikurinn var algjör markaveisla frá upphafi og alls litu tíu mörk dagsins ljós. Ålesund komst 5-2 yfir en Vålerenga neitaði að gefast upp og jafnaði metin.
Kolbeinn Finnsson var í byrjunarliði Vålerenga og átti mikilvægt innlegg í síðari hálfleik þegar gestirnir voru að elta. Bakvörðurinn lagði upp jöfnunarmark Vålerenga á 85. mínútu og átti þar með stóran þátt í því að liðið náði að bjarga stigi úr leiknum. Davíð Snær Jóhannsson var í byrjunarliði Aalesund.
Ólafur Guðmundur var í byrjunarliði Ålesund en var tekinn af velli í síðari hálfleiknum. Davíð Snær tók ekki þátt í leiknum vegna meiðsla.
Þrátt fyrir að bæði lið hafi skorað fimm mörk tókst hvorugu að tryggja sér sigur. Aalesund og Vålerenga þurftu því að sætta sig við eitt stig hvort eftir einn fjörugasta leik tímabilsins í norsku deildinni.
Jafnteflið kemur eftir að liðin höfðu mæst fyrr á tímabilinu í leik sem Vålerenga vann stórt, 6-1.