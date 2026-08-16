Hjörtur Hermannsson og Kolbeinn Þórðarson voru báðir í byrjunarliði IFK Göteborg sem mátti þola 3-0 tap gegn Degerfors í sænsku úrvalsdeildinni í dag.
Leikurinn fór illa fyrir Göteborg frá upphafi og heimamenn voru komnir í 3-0 forystu eftir aðeins hálftíma leik.
Hjörtur Hermannsson lék allan leikinn í miðverði en Kolbeinn Þórðarson byrjaði einnig leikinn á miðjunni. Kolbeinn var tekinn af velli þegar rúmur klukkutími var liðinn.
Fyrir Göteborg var tapið sérstaklega svekkjandi eftir góða frammistöðu í síðustu leikjum. Liðið hafði unnið Kalmar 3-2 í síðasta deildarleik sínum og gert 1-1 jafntefli við Gent í Evrópudeildinni í vikunni.
Degerfors hafði hins vegar aðeins unnið einn af síðustu tíu deildarleikjum sínum fyrir leikinn en fékk nú kærkomin þrjú stig.
Göteborg situr áfram í 11. sæti Allsvenskan með 19 stig eftir 17 leiki, en Degerfors er í 14. sæti með 16 stig.