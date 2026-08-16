Brynjólfur skoraði þegar Groningen vann stórsigur Stefán Árni Pálsson skrifar 16. ágúst 2026 13:07 Brynjólfur í leiknum í dag. Vísir/ MTB/MB /Media/Getty Images Brynjólfur Willumsson skoraði eitt marka Groningen þegar liðið vann sannfærandi 4-1 sigur á Den Haag í hollensku úrvalsdeildinni í dag. Brynjólfur var í byrjunarliði Groningen og kom liðinu í 2-0 forystu á 30. mínútu. Íslenski landsliðsmaðurinn fékk þá sendingu frá Etienne Vaessen og kláraði færið af öryggi. Thom van Bergen hafði komið Groningen yfir á 15. mínútu og gestirnir voru því komnir með þægilega stöðu áður en Willumsson bætti öðru markinu við. Groningen hélt áfram að sækja og bætti þriðja markinu við rétt fyrir hálfleik. David van der Werff skoraði þá og staðan 3-0 þegar liðin gengu til búningsklefa. Den Haag minnkaði muninn í 3-1 á 55. mínútu þegar Youness Eduardo skoraði, en heimamenn náðu aldrei að gera leikinn spennandi. Nick Eggens innsiglaði svo sigur Groningen með fjórða markinu á 81. mínútu eftir stoðsendingu frá van Bergen. Willumsson var tekinn af velli á 80. mínútu, eftir að hafa átt stóran þátt í sterkum útisigri Groningen. Hann og félagar hans hafa þar með unnið báða fyrstu leiki sína í deildinni og eru með fullt hús stiga. Hollenski boltinn Mest lesið Sagði frá því hvernig hann kom upp um hneyksli Infantino Fótbolti Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm Íslenski boltinn Ætlaði bara að vinna systur sína í Fantasy en vann svo alla í heiminum Enski boltinn „Engar afsakanir“ hjá Carrick eftir tapið á móti Amorim Enski boltinn The Weeknd um að kenna að Arsenal og City mætast ekki á Wembley Enski boltinn Enn engin skýring á dauðaslysi hjólreiðakappans Sport Táningur sló 470 metra högg á DP World Tour Golf Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Íslenski boltinn Stjarnan fær 208 sentímetra miðherja Körfubolti Strákarnir sekúndum frá gullinu eftir frábæra frammistöðu Körfubolti Fleiri fréttir Brynjólfur skoraði þegar Groningen vann stórsigur Liverpool og Como skildu jöfn í markalausum leik West Ham kaupir Arne Engels Hafrún skoraði í öruggum sigri The Weeknd um að kenna að Arsenal og City mætast ekki á Wembley Ætlaði bara að vinna systur sína í Fantasy en vann svo alla í heiminum Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm Sagði frá því hvernig hann kom upp um hneyksli Infantino „Engar afsakanir“ hjá Carrick eftir tapið á móti Amorim „Horfum bara á að enda tímabilið í topp sex“ „Þurfum að læra að spila leiki af þessari stærðargráðu“ „Við þurfum að gefa meira í þetta maður“ „Held að þetta hafi verið góð auglýsing fyrir Bestu deild kvenna“ Glódís Perla lyfti bikar í þriðja sinn á árinu 2026 Uppgjörið: FH-Breiðablik 0-3 | Meistaraafgreiðsla Blika í toppslagnum Uppgjörið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Sara Björk skoraði tvö mörk og loksins sigur Ruben Amorim fagnaði sigri á móti Manchester United Hlín opnaði markareikninginn hjá Malmö með tvennu Orri Steinn byrjaði í tapleik gegn Chelsea Romero yfirgefur Tottenham og fer til Atlético Madrid Thelma Karen með mark í stórsigri Häcken Fastir í þriðja gír og bitlausir Fullkomin byrjun hjá Emelíu og Köge Ferran Torres gengur til liðs við PSG Þór/KA fær til sín leikmann frá Bandaríkjunum „Þetta eru leikirnir þar sem bestu leikmennirnir vilja vera bestir í“ Hringekja tapreksturs í fótboltanum „Ísland breytti lífi mínu“ Sjá meira