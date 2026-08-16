Fótbolti

Brynjólfur skoraði þegar Groningen vann stór­sigur

Stefán Árni Pálsson skrifar
Brynjólfur í leiknum í dag.
Brynjólfur í leiknum í dag. Vísir/ MTB/MB /Media/Getty Images

Brynjólfur Willumsson skoraði eitt marka Groningen þegar liðið vann sannfærandi 4-1 sigur á Den Haag í hollensku úrvalsdeildinni í dag.

Brynjólfur var í byrjunarliði Groningen og kom liðinu í 2-0 forystu á 30. mínútu. Íslenski landsliðsmaðurinn fékk þá sendingu frá Etienne Vaessen og kláraði færið af öryggi.

Thom van Bergen hafði komið Groningen yfir á 15. mínútu og gestirnir voru því komnir með þægilega stöðu áður en Willumsson bætti öðru markinu við.

Groningen hélt áfram að sækja og bætti þriðja markinu við rétt fyrir hálfleik. David van der Werff skoraði þá og staðan 3-0 þegar liðin gengu til búningsklefa.

Den Haag minnkaði muninn í 3-1 á 55. mínútu þegar Youness Eduardo skoraði, en heimamenn náðu aldrei að gera leikinn spennandi.

Nick Eggens innsiglaði svo sigur Groningen með fjórða markinu á 81. mínútu eftir stoðsendingu frá van Bergen.

Willumsson var tekinn af velli á 80. mínútu, eftir að hafa átt stóran þátt í sterkum útisigri Groningen. Hann og félagar hans hafa þar með unnið báða fyrstu leiki sína í deildinni og eru með fullt hús stiga.

Hollenski boltinn

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