Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svokallaða, þar sem sex sæta ákæru fyrir að frelsissvipta mann, fjárkúga hann og beita stórfelldu ofbeldi í Reykholti árið 2024, er komin á dagskrá Héraðsdóms Suðurlands. Reiknað er með því að aðalmeðferð taki heila sjö daga.
Sakborningarnir sex, sem tengjast fjölskylduböndum, mættu fyrir dómara í Héraðsdómi Suðurlands þann 16. mars síðastliðinn þegar mál ákæruvaldsins á hendur þeim var þingfest. Aðeins tveir voru á staðnum en aðrir sakborningar mættu í gegnum fjarfundarbúnað. Einn þeirra gerði það frá fangelsinu á Hólmsheiði.
Allir sakborningar neituðu sök í öllum ákæruliðum og höfnuðu bótakröfu brotaþola.
Einn sakborninga vildi láta bóka í þingbók að hann hefði ekki beitt ofbeldi, ekki lagt á ráðin um ofbeldi og ekki séð ofbeldi framið. Þá vildi hann bóka að fyrir lægi að brotaþoli í málinu skuldaði honum leigu.
Í ákæru sem fréttastofa hefur undir höndum er atburðarásinni lýst auk ofbeldisins sem hópurinn á að hafa beitt manninn. Fjögur voru handtekin árið 2024, karlmaður á áttræðisaldri, dóttir hans og tengdasonur um þrítugt auk bróður tengdasonarins. Yngsti sakborningurinn er ekki orðinn tvítugur.
Í fréttinni hér að ofan er grófu ofbeldi sem fólkið er sagt hafa beitt manninn lýst. Þar segir meðal annars að maðurinn eigi að hafa verið sleginn ítrekað með hnúajárni og honum ógnað með hníf og haglabyssu. Þá hafi honum einnig verið hótað að hann yrði skorinn á háls eða skotinn í höfuðið. Þá segir í ákærunni að honum hafi verið hótað með keðjusög og að farið yrði með hann á bát til Grænlands þar sem honum yrði hent útbyrðis. Sá sem stóð í hótununum á einnig að hafa farið í útibú Landsbankans til að fá upplýsingar um hvernig hann gæti fengið aðgang að bankareikningi mannsins án hans aðkomu.
Í ákærunni kemur fram að vegna ofbeldisins hafi maðurinn meðal annars hlotið blæðingu í framheila, mar í kringum hægra auga, brot í nefbeini, bólgu á hægri kjálka, brot bæði hægra og vinstra megin á kjálka, tapað fimmtán tönnum, mar við vanga og á hálsi, fjögur rifbeinsbrot og mar víðs vegar um líkamann.
Sem áður segir eru sakborningar málsins sex talsins og verjendur þar af leiðandi jafnmargir. Þá verða viðstaddir þinghaldið sækjandi og réttargæslumaður brotaþola. Bent var á þennan fjölda aðila máls og málflytjenda við þingfestingu málsins í eina sal Héraðsdóms Suðurlands á Selfossi og vakin athygli á því að salurinn rúmar ekki marga.
Þá vakti einn verjenda máls á því að þrír verjenda eru fullvaxta karlmenn í nokkuð góðum holdum og spurði hvort ekki væri ráð að færa aðalmeðferðina í stærri sal.
Dómari málsins, Sigurður G. Gíslason, sagðist þá ekki telja neina ástæðu til þess, enda væri salurinn sá eini sem dómurinn hefði úr að moða. Samkvæmt vefsíðu dómsins hefur salurinn verið tekinn frá í heila sjö daga frá og með mánudeginum næstkomandi.
Þó er ekki óþekkt að dómstólar taki sal á leigu vegna plássleysis í dómshúsinu en það var gert í Bankastrætis Club-málinu svokallaða árið 2023. Blaðamanni er ekki kunnugt um önnur dæmi um slíkt.
Aðalmeðferð í því máli fór fram í veislusalnum Gullhömrum þar sem sakborningar þess voru 25 talsins, verjendur jafnmargir og réttargæslumenn tveir. Þá var þó gert ráð fyrir að aðalmeðferð tæki skemmri tíma en í Reykholtsmálinu, eða fimm daga.