Í fyrsta sinn í 72 ár verður almyrkvi á sólu sýnilegur á Íslandi á morgun. Búist er við 130 þúsund ferðamönnum á landinu vegna almyrkvans og búið er að gera ráðstafanir víða um land vegna þungrar umferðar og í fjarskiptamálum. Deildarstjóri almannavarna mætir í beina útsendingu og fer yfir hvað fólk þarf að hafa í huga á morgun.
Fjallað verður ítarlega um almyrkvann í kvöldfréttum Sýnar á slaginu 18:30.
Ferðamenn flykkjast nú vestur en líkur eru á að á Vestfjörðum verði engin úrkoma og léttskýjað. Við ræðum við ferðamenn á Ísafirði og verðum svo í beinni úr miðbæ Reykjavíkur þar sem verið er að hita upp fyrir tónleika Bjarkar í Hafnarfirði á morgun.
Vísindamenn á vegum NASA ætla að elta skugga tunglsins frá Keflavíkurflugvelli á rúmlega sextíu ára gamalli rannsóknarþotu á morgun. Úr fimmtíu þúsund feta hæð ætla þeir að mæla kórónu sólarinnar og leita svars við aldargamalli ráðgátu.
Samtök Verslunar og þjónustu lýsa áhyggjum af nýrri Evrópureglugerð sem gæti gjörbreytt því hvernig neytendur versla í matinn. Til að draga úr umfangi plastumbúða á að leggja hluta matvöruverslana undir svokallaðar áfyllingarstöðvar. Þá gætu drykkjarvörur og jafnvel skyndibiti verið seldur í fjölnota umbúðum, sem ætti svo aftur að skila til söluaðilans.
Hundur á sveitabæ einum í Húnaþingi er orðinn stjarna á netinu. Hann liggur gjarnan á áningarstað við Vatnsdalshóla og bíður eftir ferðamönnum sem streyma að til að fá að klappa honum.
Knattspyrnumaðurinn Eggert Aron Guðmundsson segir að hnémeiðsli sem hann varð fyrir seint á síðasta ári hafi verið erfið og endurkoman tekið á.
KR-ingar slógu í gær 33 ára gamalt markamet. Liðið hefur nú skorað 64 mörk í Bestu-deildinni í aðeins átján leikjum. Það gerir þrjú komma fimm mörk að meðaltali í leik.