Innlent

Gripinn með stolið kredit­kort og hand­tekinn

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Lögregla þurfti meðal annars að vísa manni sem var til vandræða úr móttöku hótels í miðbæ Reykjavíkur. Myndin er úr safni.
Lögregla þurfti meðal annars að vísa manni sem var til vandræða úr móttöku hótels í miðbæ Reykjavíkur. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Lögreglu barst tilkynning um aðila sem reynt hafði að greiða með stolnu kreditkorti í verslun miðsvæðis í Reykjavík. Við eftirgrennslan lögreglu kom í ljós að aðilinn var með þýfi á sér úr annarri verslun og var hann handtekinn. Maðurinn var einnig með meint fíkniefni á sér.

Ekki er minnst á önnur innbrot eða þjófnaði í dagbók lögreglu en innbrotahrina hefur geisað miðsvæðis í Reykjavík síðustu vikur. Tilkynnt var um innbrot og þjófnað í borginni norðanverðri í dag. Í dagbók lögreglu segir að um sé að ræða sælkeraverslun og að matvöru hafi verið stolið.

Umferðarslys varð í Kópavogi en engin meiðsli urðu á fólki. Kallað var til dráttarbíls sem flutti aðra bifreiðina af vettvangi.

Þá varð vinnuslys í borginni norðanverðri þar sem maður féll úr stiga. Meiðsli hans voru minni háttar en hann var engu að síður færður á slysadeild til nánari skoðunar og aðhlynningar.

Umferðareftirlit var fyrirferðarmikið í verkefnum lögreglu að vanda. Meðal annars voru tveir ökumenn á höfuðborgarsvæðinu stöðvaðir vegna aksturs undir áhrifum fíkniefna.

Lögreglumál Reykjavík

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