Lögreglu barst tilkynning um aðila sem reynt hafði að greiða með stolnu kreditkorti í verslun miðsvæðis í Reykjavík. Við eftirgrennslan lögreglu kom í ljós að aðilinn var með þýfi á sér úr annarri verslun og var hann handtekinn. Maðurinn var einnig með meint fíkniefni á sér.
Ekki er minnst á önnur innbrot eða þjófnaði í dagbók lögreglu en innbrotahrina hefur geisað miðsvæðis í Reykjavík síðustu vikur. Tilkynnt var um innbrot og þjófnað í borginni norðanverðri í dag. Í dagbók lögreglu segir að um sé að ræða sælkeraverslun og að matvöru hafi verið stolið.
Umferðarslys varð í Kópavogi en engin meiðsli urðu á fólki. Kallað var til dráttarbíls sem flutti aðra bifreiðina af vettvangi.
Þá varð vinnuslys í borginni norðanverðri þar sem maður féll úr stiga. Meiðsli hans voru minni háttar en hann var engu að síður færður á slysadeild til nánari skoðunar og aðhlynningar.
Umferðareftirlit var fyrirferðarmikið í verkefnum lögreglu að vanda. Meðal annars voru tveir ökumenn á höfuðborgarsvæðinu stöðvaðir vegna aksturs undir áhrifum fíkniefna.