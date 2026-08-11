Tók konu kyrkingartaki nóttina eftir dóm og verður lengur í haldi

Karlmaður sem er grunaður um stórfellda líkamsárás sem beindist gegn sambýliskonu hans, nóttina eftir að hann hlaut dóm fyrir ofbeldi í garð hennar, þarf að sitja áfram í gæsluvarðhaldi, eða til fimmtudagsins 27. ágúst.
Í gæsluvarðhaldsúrskurði á hendur manninum segir að rannsókn málsins sé á lokastigi.
Vísir greindi frá málinu í lok síðasta mánaðar. Aðfaranótt 7. júlí síðastliðins var lögreglu tilkynnt um öskur og læti frá heimili mannsins og konunnar. Á vettvangi greindi konan frá því að maðurinn hefði beitt hana ofbeldi, og var hún með sjáanlega áverka, meðal annars á hálsi, líkt og hún hafi verið tekin hálstaki.
Sjá nánar: Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm
Hún greindi lögreglumönnunum frá því að maðurinn hafi verið reiður umrætt kvöld og ausið yfir hana fúkyrðum og hótunum. Því hafi hún læst sig inni í svefnherbergi. Hann hafi hins vegar sparkað upp hurðinni og komið inn til hennar. Þá hafi hann sest klofvega yfir hana og tekið hana kyrkingartaki þannig að hún missti andann, og taldi að hún hafi misst meðvitund um tíma. Þetta hafa varað í einhverjar mínútur en ekki sekúndur. Konan lýsti því að hún hafi þurft að berjast fyrir lífi sínu. Henni hafi alltaf tekist að ná andanum inn á milli, en misst hann jafnóðum.
Hún hafi barist um og komist undan, sem endaði með því að féllu bæði úr rúminu og gólfið. Þá hafi hann aftur lagst á hana, tekið hana kyrkingartaki á ný, svo kýlt í andlitið og rifið í hár hennar.
Líkt og áður segir átti þetta atvik sér stað nóttina 7. júlí, en daginn áður, 6. júlí, hlaut hann dóm í Héraðsdómi Vesturlands fyrir ofbeldi gegn konunni. Þá var hann dæmdur í eins árs fangelsi. Brotin sem hann var dæmdur fyrir voru framin frá því í nóvember í fyrra þangað til í mars á þessu ári.
Dómurinn varðaði þrjú atvik, þar sem hann ýmist sló og sparkaði í hana, tók hana hálstaki, og dró hana eftir jörðinni. Og beitti öðru líkamlegu ofbeldi.
Þrátt fyrir það er haft eftir konunni í gæsluvarðhaldsúrskurðinum að um sé að ræða alvarlegasta atvikið til þessa. Hún hafi raunverulega óttast um líf sitt.