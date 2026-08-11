Rétt fyrir klukkan átta í morgun bárust stjórnstöð Landhelgisgæslunnar boð um eld um borð í litlum fiskibát um tuttugu sjómílum norður af Flateyri. Einn var um borð í bátnum en hann var óhultur þegar aðstoð barst.
Í tilkynningu þess efnis frá Landsbjörg segir að áhafnir björgunarskipanna Kobba Láka í Bolungarvík og Guðmundar í Tungu á Ísafirði hafi strax verið boðaðar út á mesta forgangi ásamt áhöfn björgunarbátsins Stellu á Flateyri.
Liðsmenn slökkviliðs Ísafjarðar hafi með Guðmundi í Tungu. Áhöfn þyrlu hafi einnig boðuð út auk þess sem nærstaddir bátar hafi haldið þegar á staðinn til aðstoðar.
Eldurinn hafi virst loga í vélarrúmi og slökkvikerfi bátsins hafi verið virkjað og lokað niður í vélarrúm. Einn maður hafi um borð og þegar aðstoð barst hafi hann verið úti á dekki, óhultur og ekki í hættu.
Eldurinn virtist hafa kafnað nokkuð hratt en reykur hafi staðið úr vélarrúmi í einhvern tíma.
Þegar björgunarskipin komu á vettvang hafi Kobbi Láka tekið bátinn í tog en hitamyndavél um borð í Guðmundi í Tungu hafi verið notuð til að meta stöðuna og sjá hvort mikill hiti væri í vélarrúmi og þar með hugsanlega enn logandi eldur. Svo hafi ekki virst ekki vera.
Báturinn hafi svo verið dreginn til hafnar á Suðureyri þangað sem skipin komu rétt um ellefu leitið en þá hafi slökkvilið verið mætt á hafnarkantinn til að tryggja að enginn eldur logaði.
Björgunarskip og bátar hafi svo verið komin til heimahafnar og gerð klár rétt um hádegið.