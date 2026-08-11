Innlent

Einn um borð þegar eldur kviknaði í fiski­bát

Árni Sæberg skrifar
Frá aðgerðum í morgun.
Frá aðgerðum í morgun. Landsbjörg

Rétt fyrir klukkan átta í morgun bárust stjórnstöð Landhelgisgæslunnar boð um eld um borð í litlum fiskibát um tuttugu sjómílum norður af Flateyri. Einn var um borð í bátnum en hann var óhultur þegar aðstoð barst.

Í tilkynningu þess efnis frá Landsbjörg segir að áhafnir björgunarskipanna Kobba Láka í Bolungarvík og Guðmundar í Tungu á Ísafirði hafi strax verið boðaðar út á mesta forgangi ásamt áhöfn björgunarbátsins Stellu á Flateyri.

Liðsmenn slökkviliðs Ísafjarðar hafi með Guðmundi í Tungu. Áhöfn þyrlu hafi einnig boðuð út auk þess sem nærstaddir bátar hafi haldið þegar á staðinn til aðstoðar.

Eldurinn hafi virst loga í vélarrúmi og slökkvikerfi bátsins hafi verið virkjað og lokað niður í vélarrúm. Einn maður hafi um borð og þegar aðstoð barst hafi hann verið úti á dekki, óhultur og ekki í hættu.

Eldurinn virtist hafa kafnað nokkuð hratt en reykur hafi staðið úr vélarrúmi í einhvern tíma.

Þegar björgunarskipin komu á vettvang hafi Kobbi Láka tekið bátinn í tog en hitamyndavél um borð í Guðmundi í Tungu hafi verið notuð til að meta stöðuna og sjá hvort mikill hiti væri í vélarrúmi og þar með hugsanlega enn logandi eldur. Svo hafi ekki virst ekki vera.

Úr hitamyndavél Guðmundar í Tungu.Landsbjörg

Báturinn hafi svo verið dreginn til hafnar á Suðureyri þangað sem skipin komu rétt um ellefu leitið en þá hafi slökkvilið verið mætt á hafnarkantinn til að tryggja að enginn eldur logaði.

Björgunarskip og bátar hafi svo verið komin til heimahafnar og gerð klár rétt um hádegið.

Björgunarsveitir Landhelgisgæslan Sjávarútvegur Strandveiðar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið