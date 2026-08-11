Í samráði við lögregluna og vegna umferðaröryggis verður kveikt á götulýsingu á stofnbrautum á höfuðborgarsvæðinu þar sem leyfður umferðarhraði er 60 kílómetrar á klukkustund eða meiri á meðan almyrkvi á sólu gengur yfir á morgun, 12. ágúst.
Göturnar sem um ræðir eru til dæmis Ártúnsbrekka, Breiðholtsbraut, Hafnarfjarðarvegur, Miklabraut og Sæbraut.
Í tilkynningu Vegagerðarinnar kemur fram að þar sem umferðarhraðinn er minni, til dæmis á Hringbraut í Reykjavík og Strandgötu í Hafnarfirði, verður slökkt á lýsingunni meðan sólmyrkvinn gengur yfir.
Þar kemur jafnframt fram að almennt verði slökkt á götulýsingu á götum sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Alls staðar verði kveikt á umferðarljósum á gatnamótum og þau ávallt virk.
Sjá má á vef Vegagerðarinnar, Almyrkvi á sólu, hvernig umferðarstýringu verður háttað víða á vestanverðu landinu. Mest verður um að ræða einstefnu inn á tiltekin svæði. Að loknum almyrkvanum verður þeim flestum aflétt.
„Þá er rétt að minna á að hugsanlega þarf að beita umferðarstýringu í Hvalfjarðargöngum og beina ferðalöngum um Hvalfjörð. Sama á við um Breiðadals- og Botnsheiðargöng á Vestfjörðum,“ segir í tilkynningu.
Þar er að lokum minnt á þau tilmæli að best geti verið að upplifa sólmyrkvann heima hjá sér. Þeir sem þurfa að ferðast gefi sér góðan tíma til þess, leggi snemma af stað og verði viðbúnir því að heimferð gæti einnig tekið mjög langan tíma.