Bylgjulestin: Sólskin og stemning í Grindavík Bylgjan 8. júní 2026 11:58 Bylgjulestin tók púlsinn á Sjómannadagshátíð í Grindavík um helgina. Sjómannadagshátíðin í Grindavík var fyrsta stopp Bylgjulestarinnar þar sem veðrið lék við gesti. Bylgjan bauð upp á skemmtilegan sumarvarning í Lukkuhjólinu og þá voru gjafabréf frá N1 í boði, frískandi 7up Pink drykkir, Kitkat og áskrift að Sýn+. Talaria raf-mótorhjól og IKAMPER tjöld voru til sýnis og Samgöngustofa fjallaði um umferðaröryggi. Hér fyrir neðan má sjá myndir frá stemningunni í Grindavík á laugardaginn. Næstu stopp Bylgulestarinnar: 13. júní Fjölskyldu- og Húsdýragaðurinn 20. júní Bergmál á Þingvöllum 27. júní Í Hjarta Hafnarfjarðar 3. júlí Polla og N1 mót á Akureyri 11. júlí Kótelettan á Selfossi 18. júlí Götubitahátíðin í Hljómskálagarðinum 25. júlí Bylgjulestar útilega á Flúðum Bylgjan Bylgjulestin Mest lesið Enginn venjulegur sjötugur maður Gagnrýni „Ég passaði mig sérstaklega á því að tala ekki um Evrópusambandið“ Lífið Stjörnulífið: Rapparar ástfangnir upp fyrir haus Lífið Adam Páls fann ástina í örmum Moniku Lífið Vigdís Häsler og Sveinn Andri gengu í hnapphelduna Lífið „Pólitíkusar sem tala á þennan veg: Fokk jú“ Tónlist Huggulegustu hommar landsins „loksins“ giftir Lífið Lofuðu svörtu fólki lækningu en blekktu það til dauða Lífið „Þú getur ekki ráðist að mér þegar ég er að borða með ömmu minni“ Tónlist Fann ástina á Tinder og endaði í Texas Lífið Fleiri fréttir Bylgjulestin: Sólskin og stemning í Grindavík Sumarbókaveisla á Bylgjunni: Kemur alltaf gott samtal út frá bókum Fjarfundaþjónusta Hugarafls er lífsbjörg fyrir fólk Topptjöldum fylgir nýtt frelsi á ferðalögum Bylgjulestin leggur af stað inn í sumarið Endurvekja límmiðaleik Bylgjunnar Celebrating George Michael kemur til Íslands Ormsson með sjónvarpsmarkað í beinni útsendingu í kvöld Útivistarfatnaðurinn sem gerir íslenska sumarið betra Díllinn er nýtt app þar sem notendur finna bestu dílana Fiskikóngurinn fagnar stækkun með glæsilegri opnunarhátíð Heather Mills heldur fyrirlestur í Hagkaup Stórkostleg stemning á glæsilegri forsýningu Star Wars Hugarafl skilar nærri hálfum milljarði í samfélagslegan ávinning Svona færðu pallinn í toppstand fyrir sumarið Fulleldað sous vide lambakjöt er spennandi nýjung frá Kjarnafæði Sumir sofa eins og englar – gæti sængin verið leynivopnið? Næsta kynslóð sólarvarna fyrir andlit Einn stærsti rafbílaviðburður sumarsins Sumarveisla hjá Toyota í Kauptúni á laugardag Moroccanoil sér um glamúrinn á Eurovision Stuðningur sem skiptir raunverulega máli Betri svefngæði með bambus Meltingin eins og klukka og brennslan kikkaði í gang Hinn goðsagnakenndi óperusöngvari Sir Bryn Terfel kemur til Íslands Sjálfbær þróun kaupmannsins á horninu Bílahátíð ársins á Kletthálsi: Ofurtilboð í þrjá daga Þetta hefur gefið mér nýtt líf Sjá meira