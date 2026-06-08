Lífið samstarf

Bylgjulestin: Sól­skin og stemning í Grinda­vík

Bylgjan
Bylgjulestin tók púlsinn á Sjómannadagshátíð í Grindavík um helgina. 
Bylgjulestin tók púlsinn á Sjómannadagshátíð í Grindavík um helgina. 

Sjómannadagshátíðin í Grindavík var fyrsta stopp Bylgjulestarinnar þar sem veðrið lék við gesti.

Bylgjan bauð upp á skemmtilegan sumarvarning í Lukkuhjólinu og þá voru gjafabréf frá N1 í boði, frískandi 7up Pink drykkir, Kitkat og áskrift að Sýn+. Talaria raf-mótorhjól og IKAMPER tjöld voru til sýnis og Samgöngustofa fjallaði um umferðaröryggi

Hér fyrir neðan má sjá myndir frá stemningunni í Grindavík á laugardaginn.

Næstu stopp Bylgulestarinnar:

  • 13. júní Fjölskyldu- og Húsdýragaðurinn
  • 20. júní Bergmál á Þingvöllum
  • 27. júní Í Hjarta Hafnarfjarðar
  • 3. júlí Polla og N1 mót á Akureyri
  • 11. júlí Kótelettan á Selfossi
  • 18. júlí Götubitahátíðin í Hljómskálagarðinum
  • 25. júlí Bylgjulestar útilega á Flúðum
Bylgjan Bylgjulestin


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