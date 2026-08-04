Í kvöldfréttum Sýnar verður fjallað um nýja könnun Maskínu, stöðu skipverja á Bandero, umferðaröryggi á Hverfisgötu og atburðarásina í Ceuta.
Í könnun Maskínu var spurt hvaða áhrif vextir, verð og varanleg yfirráð yfir sjávarauðlindinni hefðu á afstöðu fólks í fyrirhugaðri þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Rætt verður um niðurstöðurnar við þáttastjórnendur Korter í kosningar.
Við ræðum einnig við skipverja á Bandero um stöðu þeirra.
Hjólreiðamenn og fólk á rafhlaupahjólum fara ítrekað á móti umferð á Hverfisgötu. Formaður Landssamtaka hjólreiðamanna segir að bæta þurfi vegmerkingar við götuna, enda geti það skapað óþarfa hættu þegar fólk hjólar vitlausu megin.
Þá ræðum við Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra um atburðarásina í Ceuta, viðbrögð Schengen-ríkjanna og þær sérstöku reglur sem gilda um spænska landsvæðið í Norður-Afríku.
Þetta og meira til í kvöldfréttum á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis