Héraðsdómur Reykjavíkur hefur ógilt ákvörðun Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu um að skipverji skipsins Bandero skuli halda sig um borð í skipinu. Lögregla mun kæra úrskurð þess efnis til Landsréttar.
Þetta staðfestir Arnar Kormákur Friðriksson, réttargæslumaður eins skipverjanna um borð í Bandero, í samtali við Vísi. Hann kveðst ekki búa yfir upplýsingum um það hvort aðrir skipverjar hafi kært ákvörðun lögreglu.
Þá segir hann umbjóðanda sinn ekki vera lausan allra mála enn en lögregla hafi þegar kynnt honum ákvörðun um að hann þurfi að halda sig á höfuðborgarsvæðinu og sinna tilkynningarskyldu.
Sá kærði ákvörðun lögreglu um að meina skipverjum að fara frá borði en Héraðsdómur Reykjavíkur úrskurðaði um kæruna síðdegis. Áhafnarmeðlimurinn vildi meina að ákvörðun lögreglu væri of íþyngjandi. Arnar Kormákur segist ekki hafa kynnt sér úrskurð héraðsdóms í þaula en niðurstaðan byggi á því að lögregla hafi ekki gætt meðalhófs.
Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðarlögreglustjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, sagði í samtali við fréttastofu fyrr í dag að hann teldi það furðulegt af áhöfninni að halda því fram að ekki væri mannsæmandi að dvelja um borð í skipinu eftir að hafa gert það af sjálfsdáðum undanfarnar vikur úti á ballarhafi.
Skipið sjálft var úrskurðað óhaffært af Samgöngustofu á föstudagskvöldið. Skipaskoðunarmenn stofnunarinnar fóru um borð á föstudaginn.
Öllum þeim 21 sem eru um borð var tilkynnt um mögulega brottvísun og endurkomubann á föstudaginn. Skjölin voru á íslensku en túlkur aðstoðaði lögreglu við þýðingu. Þá var lögmaður fyrir hvern og einn áhafnarmeðlim ræstur út á föstudaginn og eru því réttargæslumenn í tugatali. Andmælaréttur skipverja er liðinn.
Paul Watson-samtökin gagnrýna harðlega meðferð áhafnar Bandero, segja lagalegar forsendur þess að þeim sé haldið óljósar og að áhöfnin hafi ekki fengið að setja sig í samband við ástvini sína og lögmann. Meðferðin veki upp stórar spurningar þegar komi að lagalegum réttindum og mannréttindum.
Ekki hefur verið farið fram á gæsluvarðhald yfir áhöfn Bandero, skipi Paul Watson-samtakanna. Yfirheyrslur fóru í gær fram yfir öllum tuttugu og einum áhafnarmeðlimum. Þetta staðfestir Skúli Jónsson, yfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.