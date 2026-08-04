Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur ákveðið að leyfa öllum skipverjum skipsins Bandero að yfirgefa skipið. Þeir þurfa þó að halda sig á höfuðborgarsvæðinu og sinna tilkynningarskyldu.
Héraðsdómur Reykjavíkur úrskurðaði í dag að hleypa þyrfti einum skipverja Bandero frá borði eftir að hann kærði ákvörðun lögreglu um að hann þyrfti að halda sig um borð.
Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við fréttastofu að ákveðið hafi verið að kæra úrskurð héraðsdóms til Landsréttar. Þrátt fyrir það verði eitt yfir alla skipverjana að ganga og því verði þeim öllum birt ákvörðun um að þeir þurfi að halda sig á höfuðborgarsvæðinu, ekki um borð í skipinu.
Öllum þeim 21 sem eru um borð var tilkynnt um mögulega brottvísun frá landinu og endurkomubann á föstudaginn, sama dag og Landhelgisgæslan tók yfir stjórn skipsins.
Ásgeir Þór segir að ákvörðunar Útlendingastofnunar í þeim efnum sé að vænta í dag.