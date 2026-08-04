Fyrsta platan í tuttugu ár

Bogomil Font og Greiningardeildin senda frá sér á föstudaginn plötuna Haf þú ekki áhyggjur af því, fyrstu plötu Bogomils í tuttugu ár. Sigtryggur Baldursson, Bragi Valdimar og Kiddi hjálmur standa að baki verkefninu og er að finna tíu ný frumsamin „kulda-kalypsólög“ (sem hafa sum þegar ratað í eyru landsmanna).
Fyrsta lagið af plötunni, „Sjóddu frekar egg“, kom út snemma árs 2024 og setti tóninn fyrir verkefnið. Lögin læddu sér svo út eitt af öðru, þar til komið var efni á heila plötu. Sigtryggur, Kiddi og Bragi hafa séð um tónlistarþáttinn Hljómskálann á Rúv frá 2011 og því er Greiningardeild Hljómskálans skráð fyrir efninu.
Lög og textar eru að mestu eftir Braga Valdimar, fyrir utan lagið um karlana sem geta ekki verið til friðs, sem er eftir Sigtrygg. Kiddi sá um upptökur, hljóðblöndun og fíling í hinu fornfræga hljóðveri Hljóðrita í Hafnarfirði, Sigurður Guðmundsson og Árný Margrét aðstoðuðu við upptökur.
Fjöldi öflugra tónlistarmanna kemur við sögu á plötunni, Eyþór Gunnarsson á píanó, Þorsteinn Einarsson á gítar og Rubin Pollock á bassa og ýmsa gítara. Einnig má nefna Tómas Jónsson, Árnýju Margréti, Salóme Katrínu, Rakel Sigurðardóttur, Emilíönu Torrini, Samúel Jón Samúelsson, Óskar Guðjónsson, Kjartan Hákonarson og Eirík Orra Ólafsson.
Blaðamaður heyrði aðeins hljóðið í Sigtryggi, sem syngur á plötunni sem Bogomil Font og sér um trumbuslátt, til að forvitnast um Haf þú ekki áhyggjur af því.
Tuttugu ár frá síðustu plötu, hvað veldur þessari löngu bið?
„Bogomil lagðist svolítið í dvala þegar Sigtryggur tók við ÚTÓN árið 2012 en reis á ný á 30 ára afmæli plötunnar Ekki þessi Leiðindi árið 2023,“ sagði Sigtryggur.
Hverju eiga hlustendur von á? Er þetta gamli góði Bogomil eða er eitthvað óvænt þarna?
„Bógomil er soldið síbreytilegur en er alltaf að gera eitthvað sem honum þykir skemmtilegt hverju sinni. Hann er nú alltaf hallur undir bítmusik frá suðurlöndum og er hér að vinna með svokallaðan kulda kalypsó sem mætti segja að væri íslenskumælandi innflytjandi frá Trinidad.“
Útgáfutónleikar plötunnar verða haldnir annars vegar á Græna hattinum á Akureyri föstudaginn 7. ágúst og á Ægi 220 í Hafnarfirði laugardaginn 8. ágúst. Svo verða tónleikar á kaffi Flóru í Laugardal þann 20. ágúst. Miðasalan er á tix.is.
„Það er allt svo nær fyrir norðan en það er skítaveður hér,“ segir í viðlagi á splunkunýju lagi sem sveitin Bogomoili Font & Greiningardeildin var að senda frá sér. Mennirnir á bak við lagið eru Sigtryggur Baldursson, Bragi Valdimar Skúlason og Guðmundur Kristinn Jónsson.