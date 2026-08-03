Einn var handtekinn grunaður um að hafa ráðist á tvo dyraverði í miðbæ Reykjavíkur í nótt. Hann var með skurð á hendi eftir átökin og fékk aðstoð sjúkraliðs á lögreglustöð.
Er þetta meðal þess sem kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu um störf gærkvöldsins og næturinnar. Alls séu fjórir vistaðir í fangageymslu.
Auk þess hafi annar verið handtekinn í miðbæ Reykjavíkur fyrir brot á lögreglusamþykkt en sparkaði í lögreglumann við vinnslu málsins á vettvangi. Hann hafi látið „mjög illa“ við komu á lögreglustöð og hafi verið vistaður þar í þágu rannsóknar málsins.
Þá hafi einn verið handtekinn fyrir innbrot í bíl og hann var fluttur á lögreglustöð ásamt gríðarlegu magni af þýfi af ýmsu tagi sem var handlagt og skráð í kerfi lögreglu. Hann hafi verið illa haldinn af fíkniefnaneyslu en var vistaður í fangaklefa í þágu rannsóknar.
Við eftirlit með útlendingum var erlendur aðili handtekinn er hann gat gert grein fyrir því hver hann væri. Hann hafi verið fluttur að heimili sínu þar sem hann var krafinn um að framvísa vegabréfi.
Einn hafi verið handtekinn fyrir að fara inn í garða fólks, þar sem hann var óviðkomandi. Sá hafi verið í annarlegu ástandi og fluttur á lögreglustöð.
Lögregla sinnti almennu eftirliti með umferð og voru sex handteknir fyrir grun um akstur undir áhrifum áfengis og fíkniefna. Þeir hafi verið fluttir á lögreglustöð og lausir að blóðsýnatöku lokinni.