Sigur­jón frá Horna­firði í Skaftárhrepp

Lovísa Arnardóttir skrifar
Sveinn H. Jensson, oddviti meirihlutans, og Sigurjón Andrésson, nýr sveitarstjóri.
Sveinn H. Jensson, oddviti meirihlutans, og Sigurjón Andrésson, nýr sveitarstjóri. Aðsend

Sigurjón Andrésson hefur verið ráðinn sveitarstjóri Skaftárhrepps af meirihluta D-lista og óháðra í Skaftárhreppi. Sigurjón lauk störfum sem sveitarstjóri í næsta sveitarfélagi, Hornafirði, fyrir aðeins nokkrum dögum. Í tilkynningu kemur fram að ráðningin verði formlega staðfest á fyrsta fundi nýrrar sveitarstjórnar þann 9. júní.

Í sveitarstjórnarkosningunum 16. maí sl. hlaut D-listinn og óháðir 199 atkvæði og þrjá sveitarstjórnarfulltrúa kjörna, og þar með hreinan meirihluta í sveitarstjórn. Ö-listinn hlaut 121 atkvæði og tvo fulltrúa.

„Við erum afar ánægð með að Sigurjón hafi samþykkt að taka við starfi sveitarstjóra Skaftárhrepps. Reynslan og þekkingin sem hann býr yfir mun nýtast vel í þeim mikilvægu verkefnum sem fram undan eru,“ segir Sveinn H. Jensson, oddviti D-listans og óháðra, í tilkynningu.

„Sigurjón býr yfir víðtækri reynslu af stjórnun, sveitarstjórnarmálum, stefnumótun og mannauðsmálum. Hann hefur gegnt starfi bæjarstjóra Sveitarfélagsins Hornafjarðar frá árinu 2022 og hefur jafnframt umtalsverða reynslu af verkefnastjórnun, breytingastjórnun og umbótastarfi,“ segir í tilkynningunni en meirihlutinn féll í Hornafirði eins og í Skaftárhreppi. 

Sigurjón segist hlakka til samstarfsins og verkefnanna fram undan.

„Ég er bæði spenntur og þakklátur fyrir þetta tækifæri. Fram undan eru spennandi verkefni og ég hlakka til að vinna með íbúum, starfsfólki og sveitarstjórn að áframhaldandi þróun og uppbyggingu Skaftárhrepps.“

