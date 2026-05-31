Ók rafmagnshjólinu á bíl í 101 Lovísa Arnardóttir skrifar 31. maí 2026 07:18 Lögreglan hafði afskipti af þónokkrum einstaklingum í 101 í gærkvöldi og í nótt. Vísir/Vilhelm Ellefu voru vistaðir í fangageymslum lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu eftir nóttina og kvöldið. Samkvæmt dagbók lögreglunnar voru tveir handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt í hverfi 101, einn fyrir brot á áfengislögum í sama hverfi og ökumaður rafmagnshlaupahjóls fyrir að hafa ekið því á bifreið í hverfi 101. Þá voru tveir handteknir fyrir líkamsárás í miðbænum. Ekki er tiltekið nákvæmlega hvar árásin átti sér stað. Í Garðabæ var ökumaður handtekinn fyrir að hafa ekið bíl sínum á byggingu og þrír til viðbótar fyrir að aka undir áhrifum áfengis eða vímuefna. Í Kópavogi var tilkynnt um innbrot í heimahús og einn handtekinn fyrir ölvunarakstur í Breiðholti. Þá var einn ökumaður handtekinn eftir stutta eftirför í Árbæ. Í dagbók kemur fram að hann hafi reynst undir áhrifum og án ökuréttinda. Lögreglumál Reykjavík Kópavogur Garðabær Mest lesið Hæsta einkunn sem hefur verið gefin á stúdentsprófi í skólanum frá upphafi Innlent Fleiri ferðir felldar niður og ekkert samkomulag í sjónmáli Innlent SAS fellir niður allt flug til Grænlands Erlent Fimm handteknir og um mikið magn sterkra fíkniefna að ræða Innlent Áverkar geti sagt til um kraft sem er beitt í kyrkingu Innlent „Okkur þykir vænt um svæðið og við höfum áhyggjur af því“ Innlent Menntaskólanum í Reykjavík slitið í 180. sinn Innlent Hundruð handtekin vegna átaka í kjölfar sigurs PSG Erlent Maðurinn enn í lífshættu og á gjörgæslu Innlent „Trúi varla að Viðreisn sé á móti því að flagga hinsegin fánanum“ Innlent Fleiri fréttir Fræsa og malbika Vesturlandsveg í kvöld Ók rafmagnshjólinu á bíl í 101 Áverkar geti sagt til um kraft sem er beitt í kyrkingu Menntaskólanum í Reykjavík slitið í 180. sinn Fleiri ferðir felldar niður og ekkert samkomulag í sjónmáli Hæsta einkunn sem hefur verið gefin á stúdentsprófi í skólanum frá upphafi Fimm handteknir og um mikið magn sterkra fíkniefna að ræða „Okkur þykir vænt um svæðið og við höfum áhyggjur af því“ Engir Framsóknarfingur í kökukrúsinni í Kópavogi Nágranni fluttur á HSS eftir bruna í Vogum Skoða veitingu íslensks ríkisborgararéttar Segir magnað að fá að sjá verk Bjarkar á Listahátíð „Trúi varla að Viðreisn sé á móti því að flagga hinsegin fánanum“ Takmarkað aðgengi að P2-bílastæðum vegna malbikunar Tjá sig ekki um málið Aðeins tímaspursmál hvenær kennitölur verði notaðar í stóra árás Ósátt með áform meirihlutans Sigurjón frá Hornafirði í Skaftárhrepp Maðurinn enn í lífshættu og á gjörgæslu Tengja „kuldapollinn“ við Ísland við veikari AMOC Rannsaka áflog við verslunarmiðstöð í Kópavogi Fluglistir sýndar yfir Reykjavíkurflugvelli Vara við sviksamlegum tölvupósti í nafni bankans Inga þurfi, rétt eins og aðrir, að hlusta á líkamann Nei eða já? Af eða á? Sneri ellefu ára dreng niður og sló hann svo Sjálfstæðisflokkurinn í meirihluta í átján af tuttugu stærstu sveitarfélögunum Hundrað mættu í fyrsta hjólastrætóinn á Kársnesi Samkomulagi náð og verkfalli aflýst Sérsveitaraðgerðir í Hveragerði Sjá meira