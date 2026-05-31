Ók rafmagnshjólinu á bíl í 101

Lovísa Arnardóttir skrifar
Lögreglan hafði afskipti af þónokkrum einstaklingum í 101 í gærkvöldi og í nótt.
Ellefu voru vistaðir í fangageymslum lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu eftir nóttina og kvöldið.

Samkvæmt dagbók lögreglunnar voru tveir handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt í hverfi 101, einn fyrir brot á áfengislögum í sama hverfi og ökumaður rafmagnshlaupahjóls fyrir að hafa ekið því á bifreið í hverfi 101.

Þá voru tveir handteknir fyrir líkamsárás í miðbænum. Ekki er tiltekið nákvæmlega hvar árásin átti sér stað.

Í Garðabæ var ökumaður handtekinn fyrir að hafa ekið bíl sínum á byggingu og þrír til viðbótar fyrir að aka undir áhrifum áfengis eða vímuefna. Í Kópavogi var tilkynnt um innbrot í heimahús og einn handtekinn fyrir ölvunarakstur í Breiðholti. Þá var einn ökumaður handtekinn eftir stutta eftirför í Árbæ. Í dagbók kemur fram að hann hafi reynst undir áhrifum og án ökuréttinda.

