Leigufélög gætu gleypt húsnæðismarkaðinn

Bjarki Sigurðsson skrifar
Leigufélög gætu gleypt húsnæðismarkaðinn á Íslandi verði ekkert gert til að laga ástandið á markaði að sögn fasteignasala. Hlutfall íbúða í eigu einstaklinga lækkar hratt.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 31. maí 2026

Karlmaður sem vistaður var í fangelsinu á Hólmsheiði lést í nótt. Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri staðfestir það við fréttastofu en segist ekki geta greint nánar frá tildrögum andláts.

Fimm menn voru í gær úrskurðaðir í tíu daga gæsluvarðhald í kjölfar þess að upp komst að þeir hefðu tekið þátt í innflutningi mikils magns fíkniefna. Handtökur fóru fram í Reykjavík og Hveragerði.

Formaður Kennarasamband Íslands fagnar nýrri skýrslu um álag og starfsaðstæður í grunnskólum. Bregðast þurfi við ákalli um betri stuðning við kennara frá sveitarfélögum og þá hafi kröfur um þátttöku skóla i uppeldi barna aukist.

Formaður Þroskahjálpar segir vonbrigði hversu lítið tillit velferðarnefnd Alþingis tók til ábendinga samtakanna í tengslum við gerð frumvarps um réttindavernd fatlaðs fólks. Með niðurlagningu undanþágunefndar sé afgreiðslu mála er varðar beitingu nauðungar hraðað á kostnað fagmennsku. 

Yfir fjögur hundruð hafa verið handteknir í Frakklandi í kjölfar þess að lið Paris Saint-German vann Englandsmeistara Arsenal í úrslitaleik Meistaradeildarinnar í gærkvöld.

Í íþróttafréttum verður fjallað um landsleik íslenska karlalandsliðsins í fótbolta gegn Japan og handtöku körfuboltakappans og Íslandsmeistarans DeAndre Kane. 

