Ósátt með áform meirihlutans Bjarki Sigurðsson skrifar 30. maí 2026 12:21 Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast á slaginu 12. Borgarfulltrúar Vinstrisins eru afar gagnrýnir á fyrstu mál nýs meirihluta í borginni, sem meðal annars varða niðurfellingu reglna um notkun fána og stofnun öldungaráðs. Rætt var við Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, oddvita Vinstrisins, í hádegisfréttum Bylgjunnar. Einstakt kalt hafsvæði suður af Íslandi virðist tengjast veikari hringrás í hafinu samkvæmt niðurstöðum nýrrar rannsóknar sem vísindamenn á Íslandi tóku þátt í. Sérfræðingur í netöryggi segir Háskóla Íslands ekki hólpinn þrátt fyrir að búið sé að endurheimta aðgang að námsumsjónarvef eftir netárás á dögunum. Þá sé tímaspursmál hvenær kennitölur verða nýttar í stórri árás. Karlmaðurinn sem var fluttur til Noregs með brunasár í kjölfar lögregluaðgerða í Reykjanesbæ er enn í lífshættu og á gjörgæslu. Mál mannsins er til rannsóknar hjá embætti héraðssaksóknara. Fjórum mönnum, sem sátu höfðu fastir í helli í Laos í tíu daga, var í gær bjargað. Talið er að tveir séu enn fastir í hellinum. Listahátíð í Reykjavík verður sett klukkan tvö í dag en hátíðin stendur yfir til 14. júní. Alls eru viðburðir hátíðarinnar um sextíu talsins og flytjendur um þrettán hundruð en Björk Guðmundsdóttir er meðal listamanna sem koma fram á hátíðinni. Á mánudag fagnar Ísafjarðarbær þrjátíu ára afmæli. 1. júní 1996 sameinuðust sex sveitarfélög, Þingeyrarhreppur, Mýrahreppur, Mosvallahreppur, Flateyrarhrepur, Suðureyrarhreppur og Ísafjarðarkaupstaður, undir heiti nýs sveitarfélags Ísafjarðarbæjar. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 30. maí 2026