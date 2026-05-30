Ó­sátt með á­form meiri­hlutans

Bjarki Sigurðsson skrifar
Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast á slaginu 12.
Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast á slaginu 12.

Borgarfulltrúar Vinstrisins eru afar gagnrýnir á fyrstu mál nýs meirihluta í borginni, sem meðal annars varða niðurfellingu reglna um notkun fána og stofnun öldungaráðs.

Rætt var við Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, oddvita Vinstrisins, í hádegisfréttum Bylgjunnar. 

Einstakt kalt hafsvæði suður af Íslandi virðist tengjast veikari hringrás í hafinu samkvæmt niðurstöðum nýrrar rannsóknar sem vísindamenn á Íslandi tóku þátt í.

Sérfræðingur í netöryggi segir Háskóla Íslands ekki hólpinn þrátt fyrir að búið sé að endurheimta aðgang að námsumsjónarvef eftir netárás á dögunum. Þá sé tímaspursmál hvenær kennitölur verða nýttar í stórri árás.

Karlmaðurinn sem var fluttur til Noregs með brunasár í kjölfar lögregluaðgerða í Reykjanesbæ er enn í lífshættu og á gjörgæslu. Mál mannsins er til rannsóknar hjá embætti héraðssaksóknara.

Fjórum mönnum, sem sátu höfðu fastir í helli í Laos í tíu daga, var í gær bjargað. Talið er að tveir séu enn fastir í hellinum.

Listahátíð í Reykjavík verður sett klukkan tvö í dag en hátíðin stendur yfir til 14. júní. Alls eru viðburðir hátíðarinnar um sextíu talsins og flytjendur um þrettán hundruð en Björk Guðmundsdóttir er meðal listamanna sem koma fram á hátíðinni.

Á mánudag fagnar Ísafjarðarbær þrjátíu ára afmæli. 1. júní 1996 sameinuðust sex sveitarfélög, Þingeyrarhreppur, Mýrahreppur, Mosvallahreppur, Flateyrarhrepur, Suðureyrarhreppur og Ísafjarðarkaupstaður, undir heiti nýs sveitarfélags Ísafjarðarbæjar.

