Rétt fyrir klukkan sjö í morgun mældist sjálfti að stærð 2,8 rétt vestan við Húsmúla við Hellisheiðarvirkjun. Í kjölfarið hafa mælst tæplega þrjátíu litlir skjálftar. Ein tilkynning um að skjálftinn hefði fundist barst frá íbúa í Hveragerði.
„Það er ekki óalgengt að þetta gerist á þessu svæði, svona lítil þyrping af skjálftum,“ segir Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands.
Ingibjörg segir ekki hægt að segja til um hvort meira fylgi í kjölfarið.
„Það er ekki alveg hægt að segja til um það. Svona litlar hrinur geta dáið út eða það kemur nýr skjálfti og virknin tekur við sér á ný. Tíminn verður bara að leiða það í ljós.“
Ingibjörg segir að öðru leyti rólegt yfir landinu.