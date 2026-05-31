Skjálfti upp á 2,8 við Hellis­heiði

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Veðurstofu hefur aðeins borist ein tilkynning um skjálftann. Vísir/Vilhelm

Rétt fyrir klukkan sjö í morgun mældist sjálfti að stærð 2,8 rétt vestan við Húsmúla við Hellisheiðarvirkjun. Í kjölfarið hafa mælst tæplega þrjátíu litlir skjálftar. Ein tilkynning um að skjálftinn hefði fundist barst frá íbúa í Hveragerði.

„Það er ekki óalgengt að þetta gerist á þessu svæði, svona lítil þyrping af skjálftum,“ segir Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands.

Ingibjörg segir ekki hægt að segja til um hvort meira fylgi í kjölfarið.

„Það er ekki alveg hægt að segja til um það. Svona litlar hrinur geta dáið út eða það kemur nýr skjálfti og virknin tekur við sér á ný. Tíminn verður bara að leiða það í ljós.“

Ingibjörg segir að öðru leyti rólegt yfir landinu.

Eldgos og jarðhræringar Hveragerði

