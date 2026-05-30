Takmarkaður aðgangur verður að P2-bílastæðunum komumegin við flugstöðina á Keflavíkurflugvelli á mánudaginn 1. júní næstkomandi vegna malbikunarframkvæmda.
Í tilkynningu kemur fram að verkefninu eigi að skipta í tvo fasa og að bílastæði fyrir komufarþega verði minnkuð meðan á framkvæmdum stendur.
Fyrir hádegi verður vestari hluti stæðisins malbikaður og því aðgengi að bílastæðum á austari hluta. Gangandi farþegum verður stýrt yfir á göngustíg á efra svæði P2 (græn ör), sjá mynd. Eftir hádegi verða græni og guli hlutinn malbikaðir á myndinni að neðan.
Í tilkynningu segir jafnframt að vegatálmar verði settir upp til að afmarka vinnusvæði þar sem framkvæmdir standa yfir. Umferð gangandi og akandi fólks verði stýrt á P2 á meðan á malbikun stendur. Áætlað er að mála og merkja bílastæðið síðar í sumar.
Bent er á í tilkynningu að hægt verði að nota P1-bílastæðið brottfararmegin við flugstöðina gjaldfrjálst í 15 mínútur innan sólarhrings til að sækja farþega gerist þess þörf.
„Framkvæmdirnar eru liður í að bæta innviði og þjónustu í og við flugstöðina á Keflavíkurflugvelli. Aðstaðan hefur tekið miklum breytingum vegna framkvæmda síðustu missera, m.a. í tengslum við byggingu austurálmu flugstöðvarinnar. Þessa dagana standa yfir framkvæmdir vegna breytinga á komusalnum í flugstöðinni. Þær framkvæmdir þrengja tollaganginn frá töskusal tímabundið,“ segir að lokum í tilkynningu.
