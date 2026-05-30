Listahátíð Reykjavíkur er haldin í þrítugasta og fimmta sinn en hún var fyrst haldin árið 1970. Hátt í sextíu viðburðir verða haldnir á sextán dögum þar sem um þrettán hundruð listamenn koma fram. Opnunarhátíðin fer fram í Hafnarhúsinu klukkan tvö í dag.
„Þar opnar líka formlega sýning Karin Sander og á dagskrá eru ávörp og brot úr völdum viðburðum hátíðarinnar,“ segir Lára Sóley Jóhannsdóttir, listrænn stjórnandi Listahátíðar.
„Svo nær opnunarhátíðin hápunkti þegar skólahljómsveitir Reykjavíkurborgar sameinast á Hörputorgi. Gestir í Hafnarhúsinu verða leiddir þangað og hljómsveitirnar koma spilandi víða að og sameinast í nýju verki eftir Samúel Jón Samúelsson,“ bætir Lára Sóley við.
Klukkan sex í dag opnar sýning Bjarkar Guðmundsdóttur í Listasafni Íslands, samhliða sýningu James Merry sem Björk hefur unnið með lengi.
„Þetta er alveg magnað, bæði að fá að sjá verkin hennar og hans James. Það er í samstarfi við Listasafn Íslands þannig að það er mjög stór viðburður.“
Hluti af sýningu Bjarkar er nýtt verk af væntanlegri plötu hennar. Lára Sóley segir hátíðina sannkallaða menningarveislu og nefnir sérstaklega klúbb Listahátíðar sem verður starfræktur í Iðnó þar sem fram fara daglegir viðburðir, tónleikar, hagyrðingakvöld og smiðjur.
Lára segist eiga erfitt með að velja þann viðburð sem hún er spenntust fyrir.
„Við erum að fá hljómsveit trommuleikara frá Rúanda sem verða með frábæra sýningu á stóra sviðinu í Borgarleikhúsinu.“
Að sögn Hildar er töluvert af viðburðum hátíðarinnar opnir en nánari upplýsingar um miðasölu má kynna sér á heimasíðu hátíðarinnar.
„Ég er líka mjög spennt því Hildur Guðnadóttir er hátíðarlistamaður þannig að við erum með þrjá viðburði sem tengjast henni auk listamannaspjalls. Ég er líka mjög spennt fyrir fjölskyldudagskrá í Elliðaárstöð og líka í Hörpu. Þannig að það er margt í boði.“