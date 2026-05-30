Framsóknarmaðurinn Stefán Atli Rúnarsson segist alls ekki vera með puttana í kökukrús veisluþjónustunnar Girnó í Kópavogi og hafi því ekkert haft með það að gera að bæjarstjóranum Ásdísi Kristjánsdóttur voru sendar kökur sem hún smakkaði og mærði á myndbandi sem hefur vakið athygli á TikTok og Instagram.
Þótt veisluþjónustan Girnó cookies í Kópavogi hefji ekki sölu á bakkelsi sínu fyrr en á mánudaginn hefur hún þegar vakið talsverða athygli í krafti myndbandsins sem sýnir Ásdísi gæða sér á sítrónuköku frá Girnó og afmælisköku, sem hún segir vera „extra djúsí“.
Niðurstaða bæjarstjórans að smakkinu loknu er að þetta sé „geggjað“ og að það verði „gott að hafa svona í Kópavogi“.
DV greindi á fimmtudagskvöld fyrst frá myndbandinu og spurningum sem hljóti að vakna þegar kjörinn fulltrúi tekur beinan þátt í slíku markaðs- og kynningarstarfi.
Einnig var athygli vakin á því að Stefán Atli Rúnarsson, sem skipaði 9. sætið á lista Framsóknarflokksins í Kópavogi, væri skráður fyrir reikningum Girnó á samfélagsmiðlum.
„Vinur minn sendi mér hlekk í gærkvöld á DV-frétt um að Ásdís bæjarstjóri hefði verið að smakka svona Girnó-kökur og að þar kæmi fram að ég væri skráður fyrir fyrirtækinu á samfélagsmiðlum,“ segir Stefán Atli, viðskiptafræðingur og Framsóknarmaður.
„Þau hjá Girnó fengu mig til að hjálpa sér að koma þessu á koppinn fyrir svona um það bil ári síðan. Ég var að hjálpa þeim í markaðsmálunum og bjó til aðganga á TikTok og Instagram og þannig.
Ég steig svo bara til hliðar og þau sjá bara um þetta núna,“ segir hann og ítrekar að aðkomu hans að Girnó hafi lokið fyrir um það bil ári síðan.
Aðspurður segist hann því hvorki hafa fært Ásdísi kökurnar né haft milligöngu um að þær bærust henni. Þótt flokkar þeirra Ásdísar hafi starfað saman í meirihluta bæjarstjórnar fram að kosningum sé alls ekki um neinn pólitískan skandal að ræða.
„Gervigreindin er það helsta í fréttum af mér núna,“ segir Stefán Atli sem hefur haft meira en nóg að gera undanfarið sem leiðbeinandi um notkun gervigreindar og meðal annars haldið fjölda námskeiða fyrir Félag eldri borgara.
„Ég er búin að vera að þróa þær í ár og við erum búin að vera að undirbúa þetta núna í eitt og hálft ár eitthvað svoleiðis. Þannig að við erum búin að vera að þróa þetta rólega svo þær verði fullkomnar,“ segir bakarinn Jónína Guðný Jóhannsdóttir um kökurnar sem heilluðu bæjarstjóra Kópavogs svo mjög að eftir hefur verið tekið. Á samfélagsmiðlunum.„Við erum að fara að opna fyrir pantanir núna 1. júní og byrjum þá að taka við þeim á heimasíðunni okkar.“
Girnó er einnig veisluþjónusta og fyrst um sinn verður því hægt að panta fyrir stærri hópa. „Og þegar það allt er komið í gang þá ætlum við að snúa okkur að einstaklingspöntunum.“Sjálf segist Jónína ekki koma að markaðsmálunum en telji félaga sína í þeirri deild síður en svo hafa þjófstartað með því að tromma upp með bæjarstjóra Kópavogs á Instagram og TikTok nokkrum dögum fyrir formlega opnun vefsíðunnar.Þetta hafi verið gert til þess að grípa athygli fjöldans „og fá fólk til að fylgjast með okkur og sjá hvað gerist næst en það munu bætast við nýir hlutir á matseðilinn með tímanum.“