Engir Framsóknarfingur í köku­krúsinni í Kópa­vogi

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Stefán Atli Rúnarsson, sem átti sæti á framboðslistra Framsóknar í Kópavogi, segist hvergi hafa komið nærri því að bæjarstjórinn, Ásdís Kristjánsdóttir, hafi mælt með Girnó kökunum á samfélagsmiðlum.
Vísir/Samsett

Framsóknar­maðurinn Stefán Atli Rúnars­son segist alls ekki vera með puttana í köku­krús veisluþjónustunnar Girnó í Kópa­vogi og hafi því ekkert haft með það að gera að bæjar­stjóranum Ás­dísi Kristjáns­dóttur voru sendar kökur sem hún smakkaði og mærði á mynd­bandi sem hefur vakið at­hygli á TikTok og Insta­gram.

Þótt veisluþjónustan Girnó cookies í Kópa­vogi hefji ekki sölu á bakk­elsi sínu fyrr en á mánu­daginn hefur hún þegar vakið tals­verða at­hygli í krafti mynd­bandsins sem sýnir Ás­dísi gæða sér á sítrónu­köku frá Girnó og af­mælisköku, sem hún segir vera „extra djúsí“.

Niður­staða bæjar­stjórans að smakkinu loknu er að þetta sé „geggjað“ og að það verði „gott að hafa svona í Kópa­vogi“.

DV greindi á fimmtu­dagskvöld fyrst frá mynd­bandinu og spurningum sem hljóti að vakna þegar kjörinn full­trúi tekur beinan þátt í slíku markaðs- og kynningar­starfi.

Einnig var at­hygli vakin á því að Stefán Atli Rúnars­son, sem skipaði 9. sætið á lista Framsóknar­flokksins í Kópa­vogi, væri skráður fyrir reikningum Girnó á sam­félags­miðlum.

„Vinur minn sendi mér hlekk í gærkvöld á DV-frétt um að Ás­dís bæjar­stjóri hefði verið að smakka svona Girnó-kökur og að þar kæmi fram að ég væri skráður fyrir fyrir­tækinu á sam­félags­miðlum,“ segir Stefán Atli, við­skipta­fræðingur og Framsóknar­maður.

Engin pólitísk kökukaup

„Þau hjá Girnó fengu mig til að hjálpa sér að koma þessu á koppinn fyrir svona um það bil ári síðan. Ég var að hjálpa þeim í markaðsmálunum og bjó til að­ganga á TikTok og Insta­gram og þannig. 

Ég steig svo bara til hliðar og þau sjá bara um þetta núna,“ segir hann og ítrekar að aðkomu hans að Girnó hafi lokið fyrir um það bil ári síðan.

Að­spurður segist hann því hvorki hafa fært Ás­dísi kökurnar né haft milli­göngu um að þær bærust henni. Þótt flokkar þeirra Ás­dísar hafi starfað saman í meiri­hluta bæjar­stjórnar fram að kosningum sé alls ekki um neinn pólitískan skan­dal að ræða.

„Gervi­greindin er það helsta í fréttum af mér núna,“ segir Stefán Atli sem hefur haft meira en nóg að gera undan­farið sem leiðbeinandi um notkun gervi­greindar og meðal annars haldið fjölda nám­skeiða fyrir Félag eldri borgara.

Vel heppnað opnunar­at­riði

„Ég er búin að vera að þróa þær í ár og við erum búin að vera að undir­búa þetta núna í eitt og hálft ár eitt­hvað svo­leiðis. Þannig að við erum búin að vera að þróa þetta ró­lega svo þær verði full­komnar,“ segir bakarinn Jónína Guðný Jóhanns­dóttir um kökurnar sem heilluðu bæjar­stjóra Kópa­vogs svo mjög að eftir hefur verið tekið. Á sam­félags­miðlunum.

„Við erum að fara að opna fyrir pantanir núna 1. júní og byrjum þá að taka við þeim á heimasíðunni okkar.“ 

Afmæliskakan og sítrónu ostakakan frá Girnó virðast bera nafn með rentu ef eitthvað er að marka útlitið og ummæli bæjarstjóra Kópavogs.Mynd/Instagram

Girnó er einnig veisluþjónusta og fyrst um sinn verður því hægt að panta fyrir stærri hópa. „Og þegar það allt er komið í gang þá ætlum við að snúa okkur að ein­stak­lings­pöntunum.“

Sjálf segist Jónína ekki koma að markaðsmálunum en telji félaga sína í þeirri deild síður en svo hafa þjóf­startað með því að tromma upp með bæjar­stjóra Kópa­vogs á Insta­gram og TikTok nokkrum dögum fyrir form­lega opnun vefsíðunnar.

Þetta hafi verið gert til þess að grípa at­hygli fjöldans „og fá fólk til að fylgjast með okkur og sjá hvað gerist næst en það munu bætast við nýir hlutir á mat­seðilinn með tímanum.“

TikTok Kópavogur Matur Sveitarstjórnarkosningar 2026

