Tjá sig ekki um málið

Lögreglan á Suðurlandi mun ekki tjá sig um aðgerðir í Hveragerði í gær. Sérsveitin kom að aðgerðunum. Í myndbandi má sjá konu stíga út úr bíl þegar sérsveitarmenn koma askvaðandi.
Í gær greindi fréttastofa frá aðgerðum sérsveitarinnar við bílaplan í Hveragerði. Myndband barst af aðgerðunum þar sem sjá má fjóra sérsveitarmenn koma hlaupandi að fólksbifreið, margir hverjir vopnaðir skotvopnum. Þar sjást þeir leita snögglega í bílnum en virðast ekki hafa fundið neitt.
Ökumaður bílsins var kona sem var handjárnuð á staðnum. Ekki fást upplýsingar um hvort hún hafi verið færð í fangageymslu eða yfirheyrð. Varðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi segir í stuttu samtali við fréttastofu embættið ekki ætla að tjá sig um málið um helgina.
Sérsveitaraðgerðir standa yfir í Hveragerði og var kona tekin út úr bíl og leitað í farartækinu á bílastæðinu við N1 um klukkan hálf sjö í kvöld.