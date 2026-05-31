Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni. Hann ræðir vinnumarkaðinn, verðbólguna, evruna og þjóðaratkvæðagreiðsluna um áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið.
Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, er fyrst á dagskrá. Rætt verður við Sólveigu Önnu um vinnumarkaðinn, væntingar eftir sveitarstjórnarkosningar, um afstöðuna til ESB og réttinda launafólks innan Evrópusambandsins.
Á eftir henni kemur Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA, klukkan 10.30.
Rætt verður við Bjarna um fundaferð SA um landið, um sameiginlega baráttu gegn verðbólgu og þau tæki sem hægt er að beita til að ná tökum á krónískum verðhækkunum á Íslandi.
Klukkan ellefu kemur svo Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur en hann hefur skoðað gjaldmiðlamál um áratugaskeið. Hvert er hans mat á stöðunni í dag? Hentar Íslendingum betur að hafa sjálfstæða mynt og búa við sveiflur eða er eftirsóknarvert að taka upp evru? Hverjar yrðu breytingarnar?
Síðast koma svo þær Dagbjört Hákonardóttir, þingkona Samfylkingar, og Bryndís Haraldsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins klukkan 11.30. Þær ræða þjóðaratkvæði um framhald viðræðna við ESB sem verður 29. ágúst. En hvað gerist í millitíðinni, hvaða forsendur þarf að leggja fram fyrir já-i og hvaða áhrif mun það hafa ef Íslendingar hafna því að halda þessum viðræðum áfram?