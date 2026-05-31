Íbúar í Langholtshverfi komu í gær upp nýjum smíðavelli á Kambsvelli. Einn forsprakkanna, Embla Vigfúsdóttir, segir íbúa hafa fengið innblástur úr Vesturbænum þar sem börn mótmæltu lokun smíðavallar sem ekki var öryggisvottaður.
Umhverfis- og skipulagssvið gaf enda út tímabundið leyfi og kofavöllurinn í Vesturbæ fær í það minnsta að standa fram á haust.
Embla og Áslaug Dröfn Sigurðardóttir, hárgreiðslu- og förðunarfræðingur, tóku sig saman og söfnuðu saman spýtum og aðrir nágrannar komu með skrúfur og verkfæri og svo opnuðu þau smíðavöllinn á Kambsvellinum í Langholtshverfinu í gær.
„Ég þekki Símon sem byrjaði með smíðavöllinn í Vesturbæ fyrir nokkrum árum og mig langaði alltaf að gera það sama. Svo urðu krakkarnir svo áhugasamir þegar krakkarnir í Vesturbæ þurftu að berjast fyrir smíðavellinum,“ segir Embla í samtali við fréttastofu.
Hún segir nokkurn fjölda fullorðinna og barna hafa komið saman á Kambsvellinum í gær og hafist handa. Upp séu komnir nokkrir kofar og hægt sé að halda áfram að vinna í þeim í dag og næstu daga.
„Áslaug er að vinna hjá Verkstæðinu og er að gera sviðsmyndir fyrir bíó og kvikmyndir, hún kom með allt efnið. Það fellur svo oft eitthvað til í vinnunni hjá henni,“ segir Embla og svo hafi aðrir komið með verkfæri og skrúfur.
„Við fórum líka í snúsnú, meira að segja tvísnúsnú, og vorum að kenna krökkunum það,“ segir hún og að eins konar hátíðarstemning hafi myndast á Kambsvellinum í gær.
Hún segir völlinn hafa verið auglýstan í hverfishópnum og þau hafi aðeins fengið jákvæð viðbrögð. Þau hafi ekki formlega enn sótt um leyfi en ætli að sækja um sams konar leyfi og smíðavöllurinn fékk í Vesturbæ.
„Við ætlum að reyna að hafa þetta áfram, þetta verður vonandi ekki eitthvað bitbein, það er allavega komið fordæmi í Vesturbænum, og það voru bara jákvæð viðbrögð í hverfinu. Það eru margir búnir að sakna þess að geta leyft krökkunum að byggja með opinn efnivið, að þau geti sjálf búið til sinn eigin heim,“ segir Embla en ítrekar þó að þau geri ráð fyrir að það verði alltaf einhver fullorðinn á svæðinu og að skrúfur og verkfæri eigi ekki að skilja eftir. Hún og Áslaug hafi farið við lok dags í gær og hreinsað upp skrúfur og nagla úr spýtunum sem stóðu út.
„Við kíktum yfir áður en við fórum heim, svo er ég með skrúfukistilinn heima,“ segir hún en einn nágranni hennar kom með heila kistu fulla af skrúfum.
Embla er sjálf að skrifa bók um leik barna og segir þetta sérstakt áhugasvið. Leikur barna hafi breyst mikið síðustu árin samhliða komu tækninýjunga. Svo börnin haldi áfram að leika sér verði eitthvað að vera í boði.
„Við getum ekki kvartað yfir því að þau séu alltaf inni ef það er ekkert í boði úti,“ segir Embla og að til dæmis séu hefðbundin leiksvæði aðeins hönnuð fyrir börn upp að sjö til átta ára aldri og eftir það hætti mörgum börnum að finnast þau spennandi.
„Þá verða þeir svo öruggir fyrir krakka sem eru búnir að fatta, þau geta ekki sótt neitt markmið þar, þau eru búin með hæðina og fá ekki næga áskorun. Krakkar eru alltaf að sækja í að ögra sér, en ef þú getur það ekki, því allt er svo niðurneglt og það er engin áskorun, þá sækirðu hana annars staðar, til dæmis á netinu og getur fengið eitthvað thrill þar,“ segir Embla og bendir á að rannsóknir hafi sýnt að ef börn fái ekki að taka áhættu fyrir átta ára aldur séu þau líklegri til að vilja sækja hana á unglingsaldri. Þetta sé því mikilvægt mál.
Hún segir Kambsvöllinn ekki mikið nýttan en stundum komi krakkar í fótbolta á sumrin. Íbúar vonist til þess að smíði vallarins glæði lífi í völlinn.
„Þetta er bara sjálfsprottið verkefni íbúa og það virkar eins og það sé mikill meðbyr.“