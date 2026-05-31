Lögreglustöð eitt barst tilkynning um líkamsárás og eignaspjöll á veitingastað í miðborginni í dag en gerandinn var farinn af vettvangi er lögreglu bar að garði. Þá sinnti lögreglustöð þrjú, sem fær tilkynningar um mál í Kópavogi og Breiðholti, útkalli þar sem tveir menn áttu að hafa verið að stela miklu magni þýfis úr matvöruverslun. Rannsókn stendur enn yfir í báðum málum.
Er þetta meðal þess helsta sem fram kemur í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu frá því klukkan fimm í morgun. Alls voru sextíu og sex mál skráð í kerfi lögreglu.
Austurbær, Vesturbær, Seltjarnarnes og miðborg Reykjavíkur falla undir lögreglustöð eitt og var á svæðinu kallað eftir aðstoð lögreglu vegna líkamsárásar á veitingastað. Þrátt fyrir að hafa ekki verið á vettvangi við komu lögreglunnar á staðinn eru upplýsingar gerenda á skrá hjá lögreglu.
Ökumenn voru stöðvaðir af ýmsum mismunandi ástæðum og þær helstu voru grunur um akstur undir áhrifum fíkniefna eða áfengis, akstur á nagladekkjum og loks voru að minnsta kosti einu sinni í dag höfð afskipti af ökumanni sem talaði í símann undir stýri.
Ein kona var vistuð í fangaklefa vegna þess að hún var að valda ólátum í miðborginni sökum vímuástands.
Í skráningu lögreglu kemur einnig fram að í kjölfar útkalls vegna umferðarslyss í annaðhvort Kópavogi eða Breiðholti hafi ökumaður verið handtekinn. Hann var grunaður um akstur undir áhrifum lyfja- og/eða fíkniefna. Þá fundust einnig fíkniefni í fórum mannsins og var hann vistaður í fangaklefa vegna málsins.
Lögreglumenn á stöð þrjú sem, líkt og fyrr segir, sinnir málum í Kópavogi og Breiðholti var kölluð til vegna meints þjófnaðar í matvöruverslun. Voru tveir menn vistaðir vegna málsins og í dagbók lögreglu kemur fram að um umfangsmikinn þjófnað hafi verið að ræða. Mennirnir voru hvorugur með nokkur skilríki á sér og þarfnast málið, sem og málið sem er reifað hér að ofan, frekari rannsóknar.