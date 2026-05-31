Loka skrif­stofum vegna ó­vissu um fram­tíð heil­brigðis­eftir­lits

Lovísa Arnardóttir skrifar
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur er í Borgartúni.

Skrifstofur Heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga verða lokaðar frá klukkan tíu í fyrramálið til klukkan 13 sama dag vegna fundar starfsfólks sem Félag íslenskra náttúrufræðinga, FÍN, hefur boðað til vegna óvissu í greininni. 

Í tilkynningu kemur fram að fundurinn sé haldinn með félagsmönnum FÍN sem starfa hjá Heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga vegna þeirrar óvissu sem nú ríkir um framtíð heilbrigðiseftirlitsins, störf starfsfólks og kjör þess, í ljósi lagabreytinga sem eru til meðferðar á Alþingi.

Þar kemur einnig fram að í fyrirliggjandi frumvörpum ríkisstjórnarinnar séu kynntar umfangsmiklar breytingar á skipulagi heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga.

„Verði þau samþykkt munu verkefni sem nú eru sinnt af heilbrigðisnefndum og heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga færast til ríkisstofnana. Starfsfólk heilbrigðiseftirlits hefur hins vegar enn ekki fengið fullnægjandi upplýsingar um hvernig breytingarnar verða framkvæmdar, hvaða störf verða til, hvar þau verða staðsett eða hvaða áhrif breytingarnar munu hafa á kjör og starfsaðstæður,“ segir í tilkynningunni.

Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga sinnir lögbundnu eftirliti með matvælum, hollustuháttum, mengunarvörnum og öðrum þáttum sem varða öryggi, lýðheilsu og umhverfi almennings.

Í tilkynningu segir að um sé að ræða sérhæfð störf þar sem mikil fagþekking, reynsla og staðþekking hafi byggst upp á löngum tíma.

„Með fundinum vill Félag íslenskra náttúrufræðinga skapa vettvang fyrir starfsfólk til að fara yfir stöðu málsins, réttindi sín og þá óvissu sem uppi er. Jafnframt er mikilvægt að stjórnvöld geri starfsfólki heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga skýra grein fyrir því hvernig staðið verði að breytingunum og hvaða áhrif þær muni hafa á störf, kjör, starfsstöðvar og framtíð sérfræðistarfa um land allt,“ segir að lokum.

