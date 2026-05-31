Formaður Afstöðu segir sjálfsvíg innan veggja fangelsa allt of algeng. Félagið mun sinna jafningjastuðningi og ráðgjöf næstu daga eftir að maður svipti sig lífi á Hólmsheiði.
Í morgun var greint frá því að fangi á Hólmsheiði hefði látið lífið. Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu - félags fanga, staðfestir að maðurinn hafi svipt sig lífi.
Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218.
„Þetta er auðvitað hræðilegur atburður sem er kannski sjaldgæfur, en samt allt of algengur. Það hefur farið fram sálgæsla í dag fyrir starfsfólk og fanga. Svo munum við eiga fund með Fangelsismálastofnun til að undirbúa jafningjastuðning og ráðgjöf fyrir næstu vikur. Það er oft langur tími sem það tekur að jafna sig af svona hræðilegum atburði,“ segir Guðmundur.
Tíðni sjálfsvíga innan fangelsa sé hærri en úti í samfélaginu.
„Við erum með mjög lítið fangelsiskerfi en þetta er ágætis áminning um að heilsugæsla, geðheilsumál og sálfræðiþjónusta þurfi að vera í góðu lagi, sem er ekki. Það er búið að vera að vinna í ýmsum breytingum sem við erum að vonast til að verði betri. Það þarf bara að leggjast vel yfir þetta. Það eru allir sammála um að fangelsiskerfið sé ekki á nógu góðum stað. Það er ekki nóg að laga bara ákveðna þætti, það þarf að fara í það í heild,“ segir Guðmundur.
Samkvæmt heimildum fréttastofu afplánaði maðurinn dóm fyrir manndráp.
Andlát í fangelsum landsins eru ekki algeng en gerast þó. Fjallað var um andlát manns á Hólmsheiði árið 2023 sem var það fyrsta frá því að fangelsið var tekið í notkun. Þá var einnig greint frá andláti manns á Litla-Hrauni árið 2024.