Innlent

Stefán Carlsson er látinn

Atli Ísleifsson skrifar
Stefán Carlsson var meðal stofnenda Orkuhússins við Suðurlandsbraut og var um árabil læknir íslenska karlalandsliðsins í handbolta.
Stefán Carlsson var meðal stofnenda Orkuhússins við Suðurlandsbraut og var um árabil læknir íslenska karlalandsliðsins í handbolta.

Stefán Carlsson bæklunarskurðlæknir er látinn, 77 ára að aldri. Hann lést síðastliðinn laugardag.

Greint var frá andlátinu í Morgunblaðinu í morgun en Stefán var meðal stofnenda Orkuhússins við Suðurlandsbraut og var um árabil læknir íslenska karlalandsliðsins í handbolta.

Í æviágripum segir að Stefán hafi fæðst 29. maí 1949 í Reykjavík, en foreldrar hans voru Carl Pétur Stefánsson, rafvirki og bankamaður, og Guðríður Lilja Jónsdóttir húsfreyja.

„Stefán varð stúdent frá Menntaskólanum við Hamrahlíð 1970 og lauk læknisprófi frá Háskóla Íslands árið 1976. Hann var aðstoðarlæknir á Borgarspítalanum 1976 til 1979 og fór þá til náms við Háskólann í Västerås í Svíþjóð þar sem hann lauk sérfræðinámi í bæklunarskurðlækningum árið 1983.

Stefán flutti þá til Íslands ásamt fjölskyldu sinni og starfaði eftir það sem bæklunarskurðlæknir á Borgarspítalanum og síðar Landspítalanum, lengst af á slysa- og bráðamóttökunni í Fossvogi. Stefán var með fyrstu læknum á þyrlum Landhelgisgæslunnar og hann var um árabil læknir íslenska karlalandsliðsins í handknattleik og átti jafnframt sæti í landsliðsnefnd HSÍ.

Stefán var meðal stofnenda Orkuhússins við Suðurlandsbraut árið 2003, ásamt fleiri læknum, og sat þar í stjórn fyrstu árin. Þá var hann um tíma formaður Bæklunarlæknafélags Íslands og sótti margar ráðstefnur erlendis á vegum þess.

Stefán sinnti ýmsum félagsstörfum og áhugamálum, var mikill Valsari og starfaði lengi fyrir félagið. Hann var um árabil félagi í Oddfellowreglunni þar sem hann starfaði í stúkunni Þorgeiri, m.a. sem yfirmeistari. Stefán hafði mikinn áhuga á flugustangveiði og var reglulegur gestur í helstu laxveiðiám landsins. Fékk hann snemma áhuga á veiðinni er hann var í sveit í Vatnsdalnum sem ungur drengur.

Eftirlifandi eiginkona Stefáns er Rannveig Ásbjörnsdóttir, f. 1949. Börn þeirra eru Hrönn, f. 1975, og Ásbjörn, f. 1979. Barnabörnin eru níu talsins.

Andlát Heilbrigðismál Landslið karla í handbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið