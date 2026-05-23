Fótbolti

Spilar sinn síðasta leik í dag

Valur Páll Eiríksson skrifar
Podolski er goðsögn í Köln.
Podolski er goðsögn í Köln. Mynd/AFP

Þjóðverjinn Lukas Podolski spilar sinn síðasta fótboltaleik á ferlinum í dag er lið hans Gornik Zabrze spilar í lokaumferð pólsku úrvalsdeildarinnar. Fertugur Podolski skilur við feikna fínan feril.

Podolski er fæddur í Póllandi en flutti til Þýskalands tveggja ára gamall. Hann ólst upp hjá Köln og spilaði þar stóran hluta ferilsins. 21 árs gamall hélt hann til Bayern Munchen árið 2006 og var þá þegar orðinn lykilmaður í þýska landsliðinu.

Hann fór aftur til Kölnar árið 2009 og var þar til 2012 þegar Arséne Wenger keypti hann til Arsenal aá Englandi. Hann lék svo fyrir Inter Milan um skammt skeið áður en hann fór til Galatasaray í Tyrklandi.

Þá næst fór hann til Vissel Kobe í Japan milli 2017 og 2020 og eftir rúmt ár hjá Antalyaspor 2020 til 2021 samdi hann við Gornik Zabrze í Póllandi hvar hann hefur verið síðan.

Podolski vann þýsku úrvalsdeildina og þýska bikarinn með Bayern Munchen árið 2008 og FA-bikarinn með Arsenal 2014. Þá vann hann tyrkneska bikarinn með Galatasaray 2016. Hann lýkur ferlinum með bikartitli með Gornik Zabrze í ár.

Podolski varð heimsmeistari árið 2014.Mike Egerton/PA Images via Getty Images

Hann var lykilmaður í þýska landsliðinu um árabil þar sem hann fór á EM 2004, 2008, 2012 og 2016, og á HM 2006, 2010 og var hluti af heimsmeistaraliði Þjóðverja 2014.

Hann hlaut brons á HM 2006 og 2010 og silfur á EM 2008. Hann var þá valinn besti ungi leikmaður heimsmeistaramótsins í Þýskalandi 2006.

Þýski boltinn Pólski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið