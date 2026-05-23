Spilar sinn síðasta leik í dag Valur Páll Eiríksson skrifar 23. maí 2026 13:15 Podolski er goðsögn í Köln. Mynd/AFP Þjóðverjinn Lukas Podolski spilar sinn síðasta fótboltaleik á ferlinum í dag er lið hans Gornik Zabrze spilar í lokaumferð pólsku úrvalsdeildarinnar. Fertugur Podolski skilur við feikna fínan feril. Podolski er fæddur í Póllandi en flutti til Þýskalands tveggja ára gamall. Hann ólst upp hjá Köln og spilaði þar stóran hluta ferilsins. 21 árs gamall hélt hann til Bayern Munchen árið 2006 og var þá þegar orðinn lykilmaður í þýska landsliðinu. Hann fór aftur til Kölnar árið 2009 og var þar til 2012 þegar Arséne Wenger keypti hann til Arsenal aá Englandi. Hann lék svo fyrir Inter Milan um skammt skeið áður en hann fór til Galatasaray í Tyrklandi. Þá næst fór hann til Vissel Kobe í Japan milli 2017 og 2020 og eftir rúmt ár hjá Antalyaspor 2020 til 2021 samdi hann við Gornik Zabrze í Póllandi hvar hann hefur verið síðan. Podolski vann þýsku úrvalsdeildina og þýska bikarinn með Bayern Munchen árið 2008 og FA-bikarinn með Arsenal 2014. Þá vann hann tyrkneska bikarinn með Galatasaray 2016. Hann lýkur ferlinum með bikartitli með Gornik Zabrze í ár. Podolski varð heimsmeistari árið 2014.Mike Egerton/PA Images via Getty Images Hann var lykilmaður í þýska landsliðinu um árabil þar sem hann fór á EM 2004, 2008, 2012 og 2016, og á HM 2006, 2010 og var hluti af heimsmeistaraliði Þjóðverja 2014. Hann hlaut brons á HM 2006 og 2010 og silfur á EM 2008. Hann var þá valinn besti ungi leikmaður heimsmeistaramótsins í Þýskalandi 2006. Þýski boltinn Pólski boltinn Mest lesið „Sorglegt að sjá hvernig er komið fyrir mínum klúbbi“ Enski boltinn Foreldrar megi anda djúpt ofan í maga Íslenski boltinn Sara Björk kveður Sádi-Arabíu Fótbolti „Ef vængirnir eru úr vaxi þá bráðna þeir“ Fótbolti Haukur mikilvægari en Gidsel Handbolti Sjáðu öll mörkin úr Bestu: Markaveislur í Víkinni og Kópavogi Íslenski boltinn Viktor Bjarki dregur sig úr landsliðshópnum Fótbolti „Allir tilbúnir að hrauna yfir þjálfarann“ Íslenski boltinn Upplifði mikla þjáningu yfir lengri tíma Sport Uppgjörið: Breiðablik - KR 6-3 | Kennslustund í Kópavogi Íslenski boltinn Fleiri fréttir Skikkaðir í einangrun fram að HM Benítez rekinn eftir 40 leiki Spilar sinn síðasta leik í dag Fernandes og O'Reilly bestir í deildinni Foreldrar megi anda djúpt ofan í maga „Sorglegt að sjá hvernig er komið fyrir mínum klúbbi“ Sjáðu allt það besta sem Guardiola hefur gert í enska boltanum Sjáðu öll mörkin úr Bestu: Markaveislur í Víkinni og Kópavogi Slæm stjórnartíð Steve Cooper tekur enda Uppgjörið: Breiðablik - KR 6-3 | Kennslustund í Kópavogi „Ef vængirnir eru úr vaxi þá bráðna þeir“ Skilur pirring stuðningsmanna út í fyrirliðann „Við réðum ekkert við þá“ „Hefðum getað skorað fleiri“ „Ánægður með þá sem komu inn í liðið“ „Mér fannst vanta upp á orkustigið“ Sara Björk kveður Sádi-Arabíu „Þetta small saman í kvöld“ Afturelding við hlið Þróttar á toppnum eftir mikinn markaleik „Sérstaklega sætt að vinna hér á KA vellinum“ Uppgjörið: Stjarnan - Fram 0-1 | Sigurmark Róberts færir Fram nær toppnum Brynjar Ingi með annan fótinn niður í þriðju deild Víkingur R. - FH 5-0 | Markaveisla í Víkinni Viktor Bjarki dregur sig úr landsliðshópnum María lagði upp í langþráðum sigri Keflavík - Þór 1-0 | Baráttusigur í nýliðaslagnum KA - Valur 0-1 | Valsmenn stöðvuðu sigurgöngu KA Þakkaði ekki Manchester United fyrir að vera í HM-hóp Chelsea-goðsögn leggur skóna á hilluna Mamma Maguire fylltist viðbjóði Sjá meira