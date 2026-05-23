Bruno Fernandes, fyrirliði Manchester United, hefur verið valinn besti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar tímabilið 2025-26. Þetta er í fyrsta skipti síðan 2011 sem leikmaður Manchester United fær þessa viðurkenningu. Bruno Fernandes er lykilmaður Manchester United liðsins og spilar stóran þátt í því að liðið hafi tryggt sér þriðja sæti ensku úrvalsdeildarinnar og þar með sæti í Meistaradeild Evrópu á næsta tímabili. Portúgalinn er búinn að skora átta mörk og leggja upp tuttugu og hefur því jafnað stoðsendingarmet ensku úrvalsdeildarinnar og hefur ekki misst af leik í deildinni á þessu tímabili. „Ef þið hefðuð ekki skorað öll þessi mörk þá væri ég ekki að fá þessi verðlaun, svo þið eigið skilið hrós." Sagði Fernandes við liðsfélaga sína eftir að tilkynnt var að hann væri valinn besti leikmaður deildarinnar. Síðasti leikmaður Manchester United til að fá þessa viðurkenningu var Nemanja Vidic tímabilið 2010-11 þegar liðið vann sinn nítjánda Englandsmeistaratitil. Eins og hefur komið fram er Fernandes kominn með tuttugu stoðsendingar og þá búinn að jafna met Thierry Henry og Kevin De Bruyne. Fernandes hefur þó einn leik í viðbót til að bæta metið þegar Manchester United heimsækir Brighton í beinni útsendingu á Sýn klukkan 14:40.