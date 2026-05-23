Guðrún vann Íslendingaslaginn og Kristianstad í brasi Valur Páll Eiríksson skrifar 23. maí 2026 14:55 Guðrún Arnardóttir er með sínum konum á toppi deildarinnar með fullt hús. hammarby Guðrún Arnardóttir stóð uppi sem sigurvegari í Íslendingaslag dagsins í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Hammarby vann 1-0 útisigur á Kristianstad. Leikur dagsins var nokkuð lokaður en Hammarby hafði 1-0 sigur þökk sé sigurmarki varamannsins Mari Rosendal Nyhagen á 71. mínútu. Guðrún Arnardóttir spilaði allan leikinn í vörn Hammarby og Elísa Sigurjónsdóttir fyrstu 80 mínúturnar fyrir Kristianstad. Alexandra Jóhannsdóttir fór af velli fyrir Lindu Líf Boama í hálfleik í liði Kristianstad. Hammarby er þökk sé sigrinum með fullt hús stiga á toppi deildarinnar, 18 stig eftir sex leiki, en Hacken hefur aðeins spilað fimm leiki og jafnar Hammarby að stigum með sigri í næsta leik. Nik Chamberlain, sem stýrði Breiðabliki til Íslandsmeistaratitils í fyrra, þjálfar Kristianstad sem hafði unnið fyrstu þrjá leiki tímabilsins en hefur síðan spilað fjóra leiki án sigurs, tvö töp og tvö jafntefli. Liðið er með ellefu stig eftir sjö leiki í fimmta sæti.