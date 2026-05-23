Fótbolti

Orri á skotskónum

Andri Broddason skrifar
Orri Steinn Óskarsson skoraði í síðasta leik deildarinnar
Orri Steinn Óskarsson skoraði í síðasta leik deildarinnar Getty/Juan Manuel Serrano Arce

Lokaumferð spænsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta fór af stað í dag og margt til að keppast um þó svo að Barcelona sé búið að vinna deildina.

Fyrir daginn í dag var aðeins eitt lið fallið sem var Real Oviedo. Pakkinn fyrir ofan það lið var þéttur og voru mörg lið sem gátu fallið ef úrslit fóru ekki þeim í hag.

Það endaði þannig að með Real Oviedo féllu ásamt Girona og Mallorca. Síðast nefnda liðið getur verið svekkt að falla þar sem það er með jafn mörg stig og Levante og Osasuna í næstu tveim sætum fyrir ofan. Mallorca eru með verri markatölu og falla þá niður um deild.

Orri Óskarsson skoraði mark Real Sociedad í 1 - 1 jafntefli á móti Espanyol. Orri og liðsfélagar hans hafa ekki mikið til að keppa um þar sem þeir hafa tryggt sér sæti í evrópudeildinni með því að vinna spænska bikarinn.

Getafe rétt náði að tryggja sér sæti í Sambandsdeild Evrópu með 51 stig, einu stigi meira en Rayo Vallecano í sætinu fyrir neðan.

Lokaleikur umferðarinnar fer fram á morgun þar sem Villareal tekur á móti Atletico Madrid. Bæði lið standa með 69 stig ogeru búin að tryggja sér meistaradeildarsæti. Þessi leikur er þá hreinn úrslitaleikur um hvort liðið endar í þriðja sæti deildarinnar.

Spænski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið