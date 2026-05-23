Kane með þrennu í úr­slita­leik

Andri Broddason skrifar
Kane skoraði þrennu í úrslitaleik þýska bikarsins. Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images

Harry Kane og félagar í Bayern Munchen sigruðu Stuttgart örugglega í úrslitaleik þýska bikarsins. Kane tryggði þrennuna með víti í uppbótartíma.

Bayern Munchen er loks búið að ná að vinna þýska bikarinn eftir að hafa ekki náð því síðustu fimm ár. Bayern sem er lang sigursælasta lið þýskalands hefur nú unnið bikarinn í tuttugu og eitt skipti.

Harry Kane er búinn að eiga draumatímabil í Þýskalandi þar sem hann er með tíu mörk í fimm leikjum í bikarkeppninni. Einnig var hann markahæsti leikmaður þýsku deildarinnar með 36 mörk. Til að setja það í samhengi er næst markahæsti leikmaðurinn með nítján mörk.

Stuttgart hafði titil að verja þar sem þeir sigruðu Arminia Bielefeld í úrslitaleik tímabilsins í fyrra en þeir áttu engin svör við ógnarsterku liði Bayern Munchen í dag.

