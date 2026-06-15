Innlent

Gríðar­legt safn bóka fannst við til­tekt í Val­höll

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Tryggvi Másson er framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins.
Tryggvi Másson er framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins. vísir/lýður valberg

Við tiltekt vegna flutninga Sjálfstæðisflokksins úr Valhöll og í nýtt húsnæði fannst gríðarlegt safn bóka sem flokkurinn hefur gefið út í gegnum tíðina. Bókamarkaði hefur því verið komið fyrir í húsnæðinu og seljast nú sögufrægar bækur á slikk. 

Tryggvi Másson, framkvæmdastjóri flokksins segir söluna ganga vonum framar - fólk hafi beðið á hurðarhúninum þegar húsið var opnað klukkan tíu í morgun.

„Og bara fullt af fólki búið að koma í dag og fara með heilu bílfarmana út.“

Bækurnar fara ódýrt en einnig eru til sölu bollar, buff, pennar og annar varningur. Einhverjar bækur eru strax uppseldar en Tryggvi segir að hratt sé gengið á bækur sem fjalla um Davíð Oddsson heitinn.

Tryggvi segir þennan fjölda bóka sem flokkurinn hefur í gegnum tíðina gefið út sýna hversu virkt starf flokksins hefur verið í 97 ár.

Kom það ykkur á óvart að þið ættuð svona gríðarlega stórt safn af bókum? 

„Já í sjálfu sér. Við vissum að á skrifstofunni eru miklar bókahirslur en svo erum við með kjallara hér undir og það kom okkur vissulega smá á óvart hvað mikið var til en það sýnir líka hvað saga flokksins er sterk og hvað flokkurinn hefur gegnt mikilvægu hlutverki í lýðveldissögunni.“

Markaðurinn verður aftur opnaður í Valhöll frá klukkan tíu til sex á morgun.

Sjálfstæðisflokkurinn Bókaútgáfa

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