Gríðarlegt safn bóka fannst við tiltekt í Valhöll Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 15. júní 2026 22:00 Tryggvi Másson er framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins. vísir/lýður valberg Við tiltekt vegna flutninga Sjálfstæðisflokksins úr Valhöll og í nýtt húsnæði fannst gríðarlegt safn bóka sem flokkurinn hefur gefið út í gegnum tíðina. Bókamarkaði hefur því verið komið fyrir í húsnæðinu og seljast nú sögufrægar bækur á slikk. Tryggvi Másson, framkvæmdastjóri flokksins segir söluna ganga vonum framar - fólk hafi beðið á hurðarhúninum þegar húsið var opnað klukkan tíu í morgun. „Og bara fullt af fólki búið að koma í dag og fara með heilu bílfarmana út.“ Bækurnar fara ódýrt en einnig eru til sölu bollar, buff, pennar og annar varningur. Einhverjar bækur eru strax uppseldar en Tryggvi segir að hratt sé gengið á bækur sem fjalla um Davíð Oddsson heitinn. Tryggvi segir þennan fjölda bóka sem flokkurinn hefur í gegnum tíðina gefið út sýna hversu virkt starf flokksins hefur verið í 97 ár. Kom það ykkur á óvart að þið ættuð svona gríðarlega stórt safn af bókum? „Já í sjálfu sér. Við vissum að á skrifstofunni eru miklar bókahirslur en svo erum við með kjallara hér undir og það kom okkur vissulega smá á óvart hvað mikið var til en það sýnir líka hvað saga flokksins er sterk og hvað flokkurinn hefur gegnt mikilvægu hlutverki í lýðveldissögunni.“ Markaðurinn verður aftur opnaður í Valhöll frá klukkan tíu til sex á morgun. Sjálfstæðisflokkurinn Bókaútgáfa Mest lesið Þetta fær Hildur í laun Innlent Samþykkja 3,5 prósenta launahækkun Innlent Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Innlent Skaðinn sem þau hafi þurft að þola „óásættanlegur með öllu“ Innlent Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Innlent „Ég skil ekki að það séu ekki fleiri áhyggjufullir yfir þessu” Innlent Kannaðist við að hafa ekið á níu ára stúlku og stungið af Innlent Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Erlent Hrapaði til bana eftir að kennari gleymdi að festa reipi Erlent Trump enn ekki svarað fundarbeiðni Kristrúnar Innlent Fleiri fréttir Kompásar stilltir fyrir komandi hvalveiðar Gríðarlegt safn bóka fannst við tiltekt í Valhöll Óvissa með haustið en sér nú vonarglætu Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Hvalbátarnir halda á veiðar undir helgina Kannaðist við að hafa ekið á níu ára stúlku og stungið af Áhyggjufullir ferðalangar, sólbrunnin þjóð og sögulegt sund í beinni Gluggagægir flúinn þegar lögreglu bar að garði Minniháttar röskun gæti haft alvarlegar afleiðingar Hótaði að drepa konu og hundinn hennar Skaðinn sem þau hafi þurft að þola „óásættanlegur með öllu“ Skar kindur á háls án þess að svipta þær meðvitund fyrst Þórdís Lóa ráðin framkvæmdastjóri Félagsbústaða Hvetja fólk til að gerast gjafar: „Það er alltaf pláss fyrir fleiri gæðablóð“ „Við getum ekki framkvæmt rauneftirlit á dagvinnutíma“ Baráttan um 17. júní Samþykkja 3,5 prósenta launahækkun Þetta fær Hildur í laun Vill sjá reglur um samfélagsmiðla sem fyrst „Ég skil ekki að það séu ekki fleiri áhyggjufullir yfir þessu” Íslenskar vefsíður í vandræðum vegna bilunar í ljósleiðarakerfinu „Í góðu lagi að gefa henni orðið núna“ Engin þörf á aukaþingi í ágúst og veitingamenn ósáttir með vinnubrögð lögreglu Trump enn ekki svarað fundarbeiðni Kristrúnar Rændur á víðavangi vegna fíkniefnaskuldar Hefja borun rannsóknarholu á Landeyjasandi í vikunni Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Sjöunda björgunarskipið komið til heimahafnar Þingmenn á síðustu metrunum Vopnað rán í Reykjavík Sjá meira