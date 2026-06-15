Skar kindur á háls án þess að svipta þær meðvitund fyrst

Matvælastofnun kærði í maí nautgripabónda til lögreglu fyrir barsmíðar á kúm og kvígum. Einnig var sauðfjárbóndi sektaður fyrir að skera tvær kindur á háls án þess að svipta þær meðvitund fyrst eins og skylt er.
Þetta er meðal þess er greint er í yfirliti yfir stjórnvaldsákvarðanir MAST í dýravelferðarmálum febrúar, mars, apríl og maí 2026. Þar er fjöldi mála færður til bókar, til dæmis sviptingar gæludýra vegna óviðeigandi heimilisaðstæðna. Ofangreint mál átti sér stað í maí.
Í febrúar var til dæmis umráðamaður hrossa sviptur vörslum á stórri hrossahjörð þar sem fóðrun þeirra var ófullnægjandi.
Í mars var umráðamaður margra gæludýra sviptur vörslum á þeim öllum. Um var að ræða mikinn fjölda dýra – svo sem hunda, katta, fugla og skrautfiska – sem hann taldist engan veginn ráða við að annast með fullnægjandi hætti, að sögn MAST.
Í sama mánuði var sauðfjárbóndi sviptur vörslum alls sauðfjár vegna endurtekinna brota á velferð þess. Vörslusviptingin tekur gildi 1. október hafi bóndinn ekki áður ráðstafað sjálfur fénu frá sér.
Í apríl var umráðamaður katta sviptur vörslum kattanna og sektaður um 144 þúsund krónur. Hann hafði farið í vikufrí án þess að gera ráðstafanir fyrir pössun eða eftirliti með læðu og kettlingum.
Í sama mánuði var umráðamaður stórrar hrossahjarðar sviptur vörslum hrossanna fyrir að vanrækja fóðrun og brynningu og ekki hugað að sjúkum og horuðum hrossum svo viðunandi væri.
Í maí var sauðfjárbónda á Íslandi gert að greiða 286 þúsund krónur í stjórnvaldssekt fyrir að skera tvær kindur sínar á háls án þess að svipta þær meðvitund fyrst eins og skylt er.