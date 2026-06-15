Hótaði að drepa konu og hundinn hennar

Karmaður hefur verið dæmdur til þrjátíu daga skilorðsbundinnar fangelsisvistar fyrir hótunarbrot, með því að senda konu SMS-skilaboð, þar sem hann hótaði henni lífláti með orðunum „þá drep ég þig og þennan hund.“
Í dómi Héraðsdóms Vesturlands þess efnis, sem kveðinn var upp í dag, segir að maðurinn hafi ekki mætt við þingfestingu máls þrátt fyrir lögmæta birtingu ákæru og fyrirkalls og ekki boðað forföll. Því hafi verið farið með málið sem útivistarmál og útivist hans jafnað til játningar hans.
Maðurinn hafi samkvæmt sakarvottorði ekki sætt refsingu áður en við ákvörðun refsingar verði litið til ákvæðis hegningarlaga um að hver, sem hefur í frammi hótun um að fremja refsiverðan verknað, og hótunin er til þess fallin að vekja hjá öðrum manni ótta um líf, heilbrigði eða velferð sína eða annarra, sæti sektum eða fangelsi allt að tveimur árum.
Samkvæmt framlögðum rannsóknargögnum málsins hafi hótun mannsins, sem hafi falið fól í sér hótun um refsiverðan verknað, verið til þess fallin að vekja ótta hjá brotaþola um líf sitt og velferð sína. Með vísan til þess, sakarefnis, og rannsóknargagna málsins þyki refsing mannsins hæfilega ákveðinn fangelsi í 30 daga en fresta skuli fullnustu refsingarinnar og hún falli niður að liðnum tveimur árum frá uppkvaðningu dóms