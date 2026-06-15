Hvetja fólk til að gerast gjafar: „Það er alltaf pláss fyrir fleiri gæðablóð“ Freyja Þórisdóttir skrifar 15. júní 2026 15:07 Þorbjörn yfirlæknir og Björn forsetaherra eru báðir sammála um að framlög blóðgjafa skipti sköpum. Facebook/Björn Skúlason/Vísir/Anton Brink Björn Skúlason, eiginmaður Höllu Tómasdóttur forseta Íslands, er einn þeirra sem vakið hafa athygli á því að alþjóðlegi blóðgjafadagurinn hafi verið í gær, þann 14. júní. Blóðbankinn flutti í vetur af Snorrabraut í Reykjavík og yfir í Kringluna en aðstaðan er stórbætt og mun auðveldara fyrir blóðgjafa að koma og gefa blóð, að sögn yfirlæknis. Það sé alltaf vöntun á fleiri blóðgjöfum og hann hvetji alla til að kynna sér hvort þeir geti mögulegir orðið gjafar. Blóðsöfnunarhluti blóðbankans, sá hluti sem almenningur mætir í til þess að gefa blóð, var fluttur í Kringluna í september 2025 en hann var áður til húsa við Snorrabraut 60 í Reykjavík. Þorbjörn Jónsson, yfirlæknir blóðbanka- og ónæmisfræðiþjónustu Landspítalans segir miklu hafa munað um flutninginn. „Við horfum bara björt fram á veginn, þetta er stórbætt aðstaða með flutningi í Kringluna og það er náttúrulega sérstaklega fyrir blóðgjafana sem að eru oft að taka annaðhvort af eigin frítíma eða af vinnutíma vinnuveitanda síns. Þá skiptir máli að það sé gott aðgengi, maður þurfti að leita að bílastæðum og slíkt,“ segir hann og ítrekar að aðstaðan sé mun betri eftir flutningana og að þau séu mjög ánægð með það. Björg opni nýjar dyr Fyrr í vor, nánar tiltekið þann 18. maí, var greint frá því í tilkynningu að nýr Blóðbankabíll hefði litið dagsins ljós en þar segir að hann sé „hannaður með sjálfbærni, sveigjanleika og aukið aðgengi að leiðarljósi“. Hann sé ekki háður rafmagnstengingu á söfnunarstað enda nýti hann meðal annars eigin raforku með sólarsellum. „Við fengum nýjan lítinn Blóðbankabíl sem verður með á NorðurNorður- og Austurlandi,“ segir hann og bætir við að „við bindum vonir við það að við getum svo farið á staði sem við höfum kannski ekki náð að þjónusta eins vel áður, þannig að við vonum að á þessu ári verði þjónustan betri við blóðgjafana og að það gangi betur heldur en hefur verið undanfarin ár.“ Heimastöð bílsins, sem hefur hlotið nafnið Björg, verður á Akureyri en þar var blóðbankinn færður af sjúkrahúsinu og yfir á Glerártorg þann áttunda febrúar árið 2018. Þorbjörn segir að með tilkomu nýja bílsins verði hægt að fara á staði sem hefur hingað til verið erfiðara að heimsækja. Margt sem spili inn í Hann segir blóðgjöfum ekki vera að fækka en að á móti komi að Íslendingum sé að fjölga og þeir séu sömuleiðis að eldast. Það spili einnig inn í bæði að hingað komi sífellt fleiri ferðamenn og að fólk ferðist meira nú en áður fyrr og að þá sé algengara að fólk megi ekki gefa blóð í nokkra mánuði við komuna heim aftur. „Þjóðin er að eldast og okkur er að fjölga heilmikið líka. Þetta útheimtir auðvitað þá meiri blóðnotkun og við þurfum sífellt að standa okkur betur í því að afla nýrra blóðgjafa og svo skiptir auðvitað líka máli í þessu sambandi eins og öðru, það er náttúrulega stóraukinn fjöldi ferðamanna,“ segir hann og útskýrir nánar að „því þeir verða náttúrulega veikir eins og aðrir og lenda í slysum og geta þurft blóð, við þurfum að geta þjónustað þennan hóp líka.“ Mikilvægt að treysta ekki alfarið á aðra Það sé margt sem komi til og að stanslaust þurfi að bæta í raðirnar í stað þeirra sem hætta að gefa blóð vegna aldurs, veikinda, nýrra lyfja eða annars slíks. Svo sé það í grunninn mikilvægt fyrir Íslendinga að vera sjálfum sér nógir. „Því að ef það kemur, verður einhver bráður skortur eða eitthvað ókunnugt sé, að þá tekur það alltaf tíma, jafnvel þó að við getum nálgast þetta hjá nágrannaþjóðum, að þá tekur það allt marga klukkutíma,“ segir Þorbjörn. Það vanti nýja gjafa á hverju einasta ári enda séu aldurstakmörk og margir sem gefi reglulega blóð „detti út um stund“ sem gjafi. „Við erum að ferðast meira út um allan heim sem getur haft það í för með sér að þú megir ekki gefa blóð kannski í þrjá mánuði eða sex mánuði eða eitthvað slíkt af því þú hafir verið á einhverjum svæðum þar sem einhverjir smitsjúkdómar eru algengari heldur en annars staðar,“ útskýrir hann. Alltaf pláss fyrir gæðablóð Hann hvetji fólk til að kynna sér hvort það megi gefa blóð og kíkja í Blóðbankann, „það sé um að gera“. Björn Skúlason, eiginmaður Höllu Tómasdóttur forseta Íslands, eigandi heilsufyrirtækisins Just Björn og nú nýlegast hlaðvarpsstjórnandi Allt í lagi í samstarfi við Hugarafl, er einn þeirra sem hefur hvatt samlanda sína til þess að gerast blóðgjafar í tilefni alþjóðlega blóðgjafadagsins. „Samfélagið okkar vex og dafnar þegar við erum til staðar hvert fyrir annað. Blóðgjafar gera það á einstakan hátt – með því að gefa af sjálfum sér og hjálpa fólki sem þeir þekkja ekki og munu líklega aldrei hitta,“ skrifar hann. „Ég vil þakka öllum þeim sem gefa blóð. Framlag ykkar skiptir sköpum og gefur öðrum von og ný tækifæri. Það er alltaf pláss fyrir fleiri gæðablóð.“ Heilbrigðismál Blóðgjöf Mest lesið Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Innlent Þetta fær Hildur í laun Innlent Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Erlent „Ég skil ekki að það séu ekki fleiri áhyggjufullir yfir þessu” Innlent Trump enn ekki svarað fundarbeiðni Kristrúnar Innlent Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Innlent Samþykkja 3,5 prósenta launahækkun Innlent Vopnað rán í Reykjavík Innlent Hrapaði til bana eftir að kennari gleymdi að festa reipi Erlent Staðfesta að samkomulag hafi náðst: Íran fagnar og segir Trump hafa gefist upp Erlent Fleiri fréttir Þórdís Lóa ráðin framkvæmdastjóri Félagsbústaða Hvetja fólk til að gerast gjafar: „Það er alltaf pláss fyrir fleiri gæðablóð“ „Við getum ekki framkvæmt rauneftirlit á dagvinnutíma“ Baráttan um 17. júní Samþykkja 3,5 prósenta launahækkun Þetta fær Hildur í laun Vill sjá reglur um samfélagsmiðla sem fyrst „Ég skil ekki að það séu ekki fleiri áhyggjufullir yfir þessu” Íslenskar vefsíður í vandræðum vegna bilunar í ljósleiðarakerfinu „Í góðu lagi að gefa henni orðið núna“ Engin þörf á aukaþingi í ágúst og veitingamenn ósáttir með vinnubrögð lögreglu Trump enn ekki svarað fundarbeiðni Kristrúnar Rændur á víðavangi vegna fíkniefnaskuldar Hefja borun rannsóknarholu á Landeyjasandi í vikunni Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Sjöunda björgunarskipið komið til heimahafnar Þingmenn á síðustu metrunum Vopnað rán í Reykjavík Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Segir upptöku evrunnar geta leitt til aukins atvinnuleysis Óskiljanlegt að ráðuneytið skoði bara stöðu námsgagna í stærðfræði Voru komnir með sína eigin dyraverði þegar lögregluna bar að garði Árekstur á Kársnesi Laus úr sjálfheldu eftir um fimm tíma strand Vill samfélagssáttmála vegna tómstundaiðkunar barna Hákarlaárás og fyrrverandi varaformaður Viðreisnar vonsvikinn Um 400 skjálftar hafa mælst í þéttri hrinu Sagnfræðirannsóknir, upptaka evru, menntakerfið og málefni barna Tilkynnt um tónlistarhávaða um allan bæ Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Sjá meira