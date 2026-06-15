Kompásar stilltir fyrir komandi hvalveiðar Kristján Már Unnarsson skrifar 15. júní 2026 22:44 Hvalur 8 siglir til baka inn til Reykjavíkur í dag eftir prufusiglingu á Faxaflóa. Lýður Valberg Lokaundirbúningur hvalvertíðar stendur yfir hjá Hval hf. og í dag var hvalbátunum tveimur, Hval 8 og Hval 9, siglt úr Reykjavíkurhöfn og um Faxaflóa í nokkrar klukkustundir. Töldu kunnugir að verið væri að prufukeyra gufuvélarnar og stilla kompása. Ekki var búið að koma hvalabyssunum fyrir þannig að tækifærið virðist ekki hafa verið nýtt til að æfa skotfimina. Samtímis standa yfir endurbætur á hvalstöðinni í Hvalfirði. Skipverjar hvalbátanna fengu tækifæri til að þjálfa sig.Lýður Valberg Langreyðarkvótinn heimilar veiðar á allt að 150 dýrum í sumar og má búast við hvalvertíðin standi fram eftir septembermánuði. Hér má sjá hvalbátana í dag: Hvalveiðar Sjávarútvegur Hvalfjarðarsveit Reykjavík Akranes Tengdar fréttir Hvalbátarnir komnir úr klössun fyrir vertíðina Hvalveiðibátnum Hval 8 var núna undir kvöld rennt úr slippnum í Reykjavíkurhöfn eftir klössun en áður var búið að yfirfara Hval 9. Þetta þykja ótvíræð merki um að Hvalur hf. stefni á stórhvalaveiðar í sumar. 28. maí 2026 22:40 „Það sem við hófum árið 1986 ætlum við að klára árið 2026“ Stofnun Paul Watson boðar „Aðgerð 86“ í sumar, til að binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Þetta segir í tilkynningu frá samtökunum, þar sem því er lýst með dramatískum hætti að fjögurra áratuga átök milli aðgerðasinna og „alræmdasta“ hvalveiðimanns Íslands, Kristjáns Loftssonar, séu enn á enda. 22. maí 2026 08:10 Mótmælendurnir komnir úr tunnunum og aðgerðum lokið Tveir mótmælendur sem hlekkjuðu sig fasta við tunnur á mastri tveggja hvalveiðiskipa í Reykjavíkurhöfn í gærmorgun eru komnir úr skipunum. Vísir hefur fylgist með málinu í beinni útsendingu. 5. september 2023 08:37 Mest lesið Þetta fær Hildur í laun Innlent Samþykkja 3,5 prósenta launahækkun Innlent Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Innlent Skaðinn sem þau hafi þurft að þola „óásættanlegur með öllu“ Innlent Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Innlent „Ég skil ekki að það séu ekki fleiri áhyggjufullir yfir þessu” Innlent Kannaðist við að hafa ekið á níu ára stúlku og stungið af Innlent Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Erlent Hrapaði til bana eftir að kennari gleymdi að festa reipi Erlent Trump enn ekki svarað fundarbeiðni Kristrúnar Innlent Fleiri fréttir Kompásar stilltir fyrir komandi hvalveiðar Gríðarlegt safn bóka fannst við tiltekt í Valhöll Óvissa með haustið en sér nú vonarglætu Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Hvalbátarnir halda á veiðar undir helgina Kannaðist við að hafa ekið á níu ára stúlku og stungið af Áhyggjufullir ferðalangar, sólbrunnin þjóð og sögulegt sund í beinni Gluggagægir flúinn þegar lögreglu bar að garði Minniháttar röskun gæti haft alvarlegar afleiðingar Hótaði að drepa konu og hundinn hennar Skaðinn sem þau hafi þurft að þola „óásættanlegur með öllu“ Skar kindur á háls án þess að svipta þær meðvitund fyrst Þórdís Lóa ráðin framkvæmdastjóri Félagsbústaða Hvetja fólk til að gerast gjafar: „Það er alltaf pláss fyrir fleiri gæðablóð“ „Við getum ekki framkvæmt rauneftirlit á dagvinnutíma“ Baráttan um 17. júní Samþykkja 3,5 prósenta launahækkun Þetta fær Hildur í laun Vill sjá reglur um samfélagsmiðla sem fyrst „Ég skil ekki að það séu ekki fleiri áhyggjufullir yfir þessu” Íslenskar vefsíður í vandræðum vegna bilunar í ljósleiðarakerfinu „Í góðu lagi að gefa henni orðið núna“ Engin þörf á aukaþingi í ágúst og veitingamenn ósáttir með vinnubrögð lögreglu Trump enn ekki svarað fundarbeiðni Kristrúnar Rændur á víðavangi vegna fíkniefnaskuldar Hefja borun rannsóknarholu á Landeyjasandi í vikunni Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Sjöunda björgunarskipið komið til heimahafnar Þingmenn á síðustu metrunum Vopnað rán í Reykjavík Sjá meira