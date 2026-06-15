Innlent

Kompásar stilltir fyrir komandi hval­veiðar

Kristján Már Unnarsson skrifar
Hvalur 8 siglir til baka inn til Reykjavíkur í dag eftir prufusiglingu á Faxaflóa.
Hvalur 8 siglir til baka inn til Reykjavíkur í dag eftir prufusiglingu á Faxaflóa. Lýður Valberg

Lokaundirbúningur hvalvertíðar stendur yfir hjá Hval hf. og í dag var hvalbátunum tveimur, Hval 8 og Hval 9, siglt úr Reykjavíkurhöfn og um Faxaflóa í nokkrar klukkustundir. Töldu kunnugir að verið væri að prufukeyra gufuvélarnar og stilla kompása.

Ekki var búið að koma hvalabyssunum fyrir þannig að tækifærið virðist ekki hafa verið nýtt til að æfa skotfimina. Samtímis standa yfir endurbætur á hvalstöðinni í Hvalfirði.

Skipverjar hvalbátanna fengu tækifæri til að þjálfa sig.Lýður Valberg

Langreyðarkvótinn heimilar veiðar á allt að 150 dýrum í sumar og má búast við hvalvertíðin standi fram eftir septembermánuði.

Hér má sjá hvalbátana í dag:

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