Ríflega sjö þúsund farþegar hafa orðið fyrir áhrifum þess að flugferðum Icelandair hefur verið aflýst vegna mönnunarvanda. Kjaradeila flugmanna og Icelandair er í algjörum hnút og engin lausn í sjónmál. Við ræðum við lögfræðing hjá Neytendastofu sem segir óvissu valda ferðalöngum miklum áhyggjum.
Heimsmarkaðsverð olíu lækkaði þegar fregnir bárust af friðarsamkomulagi Bandaríkjamanna og Írana. Hagfræðingurinn Snorri Jakobsson mætir í myndver og fer yfir möguleg efnahagsleg áhrif.
Margir mættu eflaust rauðir í framan í vinnuna í morgun eftir góða veðrið um helgina. Við hittum lyfsala sem segir fjölda fólks hafa leitað í apótekið í leit að kælikremi.
Þá förum við á Blönduós og skoðum framkvæmdir við tvöföldun gagnavers, kíkjum í Valhöll þar sem Sjálfstæðismenn halda nú úti bókamarkaði í tilefni flutninga og verðum í beinni frá Lagarfljóti þar sem sjósundskappi er að fara hefja sögulega sundferð.
Í Sportpakkanum kynnum við okkur teikningar að nýrri þjóðarhöll og í Íslandi í dag fer Sindri Sindrason í morgunkaffi til Bjargar Magnúsdóttur, oddvita Viðreisnar í borginni.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.