Baráttan um 17. júní Birgir Olgeirsson skrifar 15. júní 2026 13:53 Sveitarstjórar á höfuðborgarsvæðinu leggja mikið upp úr hátíðarhöldum í tengslum við þjóðahátíðardag Íslendinga sem ber upp á miðvikudegi í ár. Vísir Íbúar á höfuðborgarsvæðinu hafa úr ýmsu að velja á þjóðhátíðardaginn. Reykjavík, Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður og Mosfellsbær hafa öll birt dagskrár fyrir 17. júní og verður dagurinn víða merktur með hefðbundnum hátíðaratriðum, tónlist og dagskrá fyrir börn og fjölskyldur. Á flestum stöðum verða skrúðgöngur, fjallkonur, hátíðarávörp og lúðrasveitir á sínum stað. Þá verður víða boðið upp á hoppukastala, leiktæki, andlitsmálun, tónlistaratriði og veitingar. Vísir tók saman hvað verður í boði í Reykjavík, Kópavogi, Garðabæ, Hafnarfirði og Mosfellsbæ. Reykjavík Í Reykjavík verður dagskrá meðal annars á Austurvelli, í Hljómskálagarði, á Klambratúni, í Ráðhúsi Reykjavíkur og á Árbæjarsafni. Hátíðarathöfn á vegum Alþingis og forsætisráðuneytisins hefst á Austurvelli klukkan ellefu. Þar leggur forsætisráðherra blómsveig að minnisvarða Jóns Sigurðssonar og forseti Íslands flytur hátíðarræðu. Fjallkonan flytur einnig ávarp. Klukkan eitt leggja skátar af stað með skrúðgöngu frá Hallgrímskirkju að hátíðarsvæðinu í Hljómskálagarði. Í göngunni verða meðal annars furðuverur, sirkuslistafólk og Lúðrasveit Reykjavíkur. Þjóðhátíðardeginum verður fagnað með pompi og prakt víða um land þann 17. júní .Vísir/Vilhelm Í Hljómskálagarði hefst skemmtidagskrá þegar skrúðgangan kemur á svæðið. Þar verður meðal annars boðið upp á hoppukastala, leiktæki, skátaþrautabraut, sirkusatriði, Húlladúlluna, Dans Afrika, skylmingar, matarvagna, Krúseraklúbbinn og atriði frá Listhópum Hins Hússins. Á sviði í Hljómskálagarði koma fram Leikhópurinn Lotta, Dansskóli Birnu Björns, Dansstúdíó World Class, Danslistaskóli JSB og Dans Brynju Péturs. Þá verða Páll Óskar, Amabadama, Tónhylur og VÆB á dagskránni. Á Klambratúni verður fjölskyldudagskrá með leiktækjum, matarvögnum, plötusnúðum, Dans Brynju Péturs og Besti vinur minn Súpermann verður á svæðinu. Í Ráðhúsi Reykjavíkur verður Harmonikufélag Reykjavíkur með harmonikuball frá klukkan þrjú til hálffimm. Á Árbæjarsafni verður þjóðleg dagskrá með þjóðbúningum, þjóðdönsum, fjallkonu, fornbílum og harmonikuleik. Götulokanir verða í miðborginni vegna hátíðarhaldanna. Kópavogur Í Kópavogi verður dagskrá á tveimur stöðum, á Rútstúni og við Versali. Á báðum stöðum verða hátíðarsvæði opin frá klukkan tólf til fimm með hoppuköstulum, leiktækjum og andlitsmálun. Skemmtidagskrá verður frá klukkan tvö til fjögur. Skátar taka þátt í hátíðarhöldunum á 17. júní síðastliðnum.Vísir/Daníel Á Rútstúni hefst skrúðganga frá Menntaskólanum í Kópavogi klukkan hálftvö og lýkur á hátíðarsvæðinu. Eva Ruza og Hjálmar Örn verða kynnar. Þar koma fram fjallkona Kópavogs, Leikhópurinn Lotta, Úlfur Úlfur, Bríet, Latibær og VÆB. Veltibíll verður við Sundlaug Kópavogs frá klukkan tólf til fjögur. Við Versali verður einnig hátíðardagskrá frá klukkan tvö til fjögur. Saga og Snorri verða kynnar og fram koma Latibær, VÆB, Leikhópurinn Lotta, Aron Can og Bríet. Garðabær Í Garðabæ verður dagskráin að mestu á Garðatorgi og í næsta nágrenni. Skrúðganga leggur af stað frá Hofsstaðaskóla klukkan eitt. Blásarasveit Tónlistarskóla Garðabæjar og Skátafélagið Vífill leiða gönguna frá túninu við Hofsstaðaskóla að Garðatorgi. Frá klukkan hálftvö til korter í fjögur verður hátíðardagskrá á Garðatorgi. Blásarasveit leikur, fjallkonan les ljóð og bæjarstjóri og forseti bæjarstjórnar ávarpa hátíðargesti. Margir klæða sig upp í sitt fínasta á þjóðarhátíðardeginum. Gunni og Felix kynna dagskrá fyrir yngstu gestina. Þar koma fram Húbba Búbba, Skoppa og Skrítla, Sólon og Dimma dúskur, Leikfélagið Fuglabjarg og Sigga Ózk. Frá klukkan hálftvö til fjögur verða hoppukastalar, popp og kandífloss á bílastæði Garðatorgs í umsjón Skátafélagsins Vífils. Á sama tíma verður kaffihlaðborð Kvenfélags Garðabæjar í Sveinatungu, þar sem boðið verður upp á meðal annars marengstertur, heita rétti, randalínur og pönnukökur. Á Garðatorgi 7 verður föndursmiðja og andlitsmálun frá klukkan tvö til fjögur. Á bókasafninu verður krakka-karaókí. Á Álftanesi verður opið í Álftaneslaug frá klukkan tíu til tvö. Hönnunarsafn Íslands verður opið frá tólf til fimm, sem og Minjagarðurinn á Hofsstöðum og sýningin Aftur til Hofsstaða. Um kvöldið, frá klukkan átta til níu, verða tónleikar Salonhljómsveitarinnar L’amour fou í Tónlistarskóla Garðabæjar. Þar koma fram Hrafnhildur Atladóttir, Guðrún Hrund Harðardóttir, Hrafnkell Orri Egilsson, Gunnlaugur Torfi Stefánsson og Tinna Þorsteinsdóttir. Hafnarfjörður Í Hafnarfirði verður dagskrá víða um bæinn frá morgni og fram á kvöld. Klukkan átta verða fánar dregnir að húni og fánahylling á Hamrinum. Frá klukkan tíu til eitt verður sjósund og sauna við Langeyrarmalir. Frá tíu til tvö verður opið hús hjá Brettafélagi Hafnarfjarðar, þar sem gestir geta prófað hjólabretti, BMX og hlaupahjól. Klukkan ellefu verður þjóðbúningasamkoma í Flensborg og frá ellefu til sex verður Víkingahátíð á Víðistaðatúni. Frá tólf til fjögur verður opið hús hjá Siglingaklúbbnum Þyt, þar sem boðið verður upp á siglingar, kajak, SUP, kænur og kjölbáta. Í Hafnarborg verður fjöltyngd fánasmiðja frá tólf til tvö og fjallkonan verður skautuð í Hafnarborg klukkan hálfeitt. Klukkan eitt leggur skrúðganga af stað frá Flensborgarskóla. Frá klukkan eitt til þrjú verður fjölmenningarleg matarhátíð GETU samtaka og frá eitt til fimm verður Tennisfélag Hafnarfjarðar með dagskrá á Víðistaðatúni. Klukkan hálftvö hefst dagskrá á þjóðhátíðarsviði við Ráðhústorg. Þar koma fram Karlakórinn Þrestir, fjallkonan flytur ávarp og hátíðarhöld verða sett. Þá verða atriði frá Prinsessunum þremur, Listdansskólanum, Ingó Töframanni, Ormstungu með Króla og Jakob, Latabæ, Skoppu og Skrítlu og DJ BFK. Frá klukkan hálftvö til fimm verður einnig dagskrá á fleiri stöðum, meðal annars í Íþróttahúsinu við Strandgötu, á Hörðuvöllum, í Hellisgerði, á Strandgötu, við Nýsköpunarsetrið og á Austurgötu. Klukkan tvö verða tónleikar Lúðrasveitar Hafnarfjarðar við Byggðasafnið. Klukkan þrjú verður þjóðbúningasýning Annríkis og myndataka við Hafnarborg og klukkan fimm verður brekkusöngur barnanna í Hellisgerði. Frá klukkan sjö til hálftíu um kvöldið verður tónlistarveisla við Ráðhústorg. Þar koma fram Lúðrasveit verkalýðsins, Elín Hall, Elvar, Kristmundur Axel, gugusar og Jón Jónsson. Miðbær Hafnarfjarðar verður lokaður fyrir bílaumferð á meðan hátíðarhöld standa yfir. Mosfellsbær Í Mosfellsbæ hefst dagskráin klukkan ellefu með hátíðarguðsþjónustu í Lágafellskirkju. Sr. Henning Emil Magnússon þjónar fyrir altari og prédikar, Sveinn Arnar Sæmundsson verður organisti og Skátafélagið Mosverjar stendur heiðursvörð. Klukkan hálftvö leggur skrúðganga af stað frá Miðbæjartorginu. Skátafélagið Mosverjar leiðir gönguna að Hlégarði. Klukkan tvö hefst fjölskyldudagskrá við Hlégarð. Skólahljómsveit og Lúðrasveit Mosfellsbæjar taka á móti skrúðgöngunni. Fjallkonan flytur ávarp og hátíðarræða verður flutt. Vigdís Hafliðadóttir kynnir dagskrána. Við Hlégarð koma fram Vísinda Villi, Hver vill vera prinsessa?, Leikfélag Mosfellssveitar og Kardemommubærinn, Ávaxtakarfan, Leikhópurinn Lotta og Sólon og Dimma dúskur. Klukkan fjögur verður aflraunakeppni á Hlégarðstúni þar sem keppt verður um titilinn Sterkasti maður Íslands í undir 90 kílóa flokki. Hjalti Úrsus heldur utan um keppnina. Frá klukkan tvö til fjögur verður kaffihlaðborð í Hlégarði og er frítt fyrir þau sem mæta í þjóðbúningi. Þá verður einnig pylsusala, sölutjöld, andlitsmálun og hoppukastalar á svæðinu. Ólíkar dagskrár eftir stöðum Af dagskránum að dæma ættu flestir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi á þjóðhátíðardaginn, hvort sem áhuginn liggur í skrúðgöngum, tónleikum, fjölskylduskemmtun, kaffihlaðborðum, sjósundi eða jafnvel aflraunum. Þótt hátíðarhöldin séu ólík milli sveitarfélaga eiga þau það sameiginlegt að marka 17. júní með samveru, skemmtun og fjölbreyttri dagskrá fyrir alla aldurshópa. Fyrir þá sem eiga erfitt með að velja er líka alltaf möguleiki að heimsækja fleiri en eitt hátíðarsvæði yfir daginn. Dagskrár geta breyst og eru gestir hvattir til að fylgjast með nýjustu upplýsingum hjá viðkomandi sveitarfélagi áður en haldið er af stað. Seltjarnarnes Á Seltjarnarnesi verður hátíðardagskrá frá klukkan tíu til þrjú. Frá klukkan tíu til tólf verður bátasigling frá smábátahöfninni við Bakkavör. Siglingafélagið Sigurfari og Björgunarsveitin Ársæll bjóða börnum í fylgd með fullorðnum upp á bátsferðir. Björgunarvesti verða fyrir alla og eru siglingarnar háðar veðri. Klukkan ellefu verður hátíðarguðsþjónusta í Seltjarnarneskirkju. Sr. Bjarni Þór Bjarnason þjónar fyrir altari og Dr. Ólafur Ísleifsson hagfræðingur flytur hugleiðingu. Friðrik Vignir Stefánsson verður organisti. Rótarýfélagar taka þátt í messunni og bjóða upp á kaffiveitingar í þjóðhátíðarstíl að henni lokinni. Frá hátíðarhöldum á 17. júní á Seltjarnarnesi. Klukkan korter í eitt leggur skrúðganga af stað frá Leikskóla Seltjarnarness yfir í Bakkagarð. Lúðrasveit Tónlistarskóla Seltjarnarness, trúðar, stultufólk og fánaberar verða í broddi fylkingar, ásamt lögreglufylgd. Dagskrá í Bakkagarði hefst klukkan eitt. Ari Páll Karlsson úr Krakkafréttum stýrir dagskránni. Þórdís Sigurðardóttir, formaður menningarnefndar, flytur hátíðarávarp og fjallkonan 2026 flytur frumsamið ljóð. Þá verða á dagskrá Íþróttaálfurinn og Solla stirða, Kristmundur Axel, dansatriði frá Next Level danshópi DWC og samsöngur með Ara Páli og Alexander Grybos. Frá klukkan eitt til þrjú verða leiktæki og önnur dagskrá í Bakkagarði. Þar verður meðal annars lazertagvöllur, rennibraut, þrautabraut, hoppukastalar, vatnaboltar, hestateymingar, andlitsmálning og myndaspjöld. Einnig verður boðið upp á kandífloss, blöðrur, fána, þjóðhátíðarnammi, pylsur, popp, kaffi og gos. Suðurströnd verður lokuð bílaumferð að hluta til til klukkan hálffimm. Hoppukastalar eru háðir veðri og verða teknir niður ef of vindasamt eða blautt verður. Hafnarfjörður Reykjavík Kópavogur Mosfellsbær Garðabær 17. júní Mest lesið Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Innlent Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Erlent Trump enn ekki svarað fundarbeiðni Kristrúnar Innlent Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Innlent Vopnað rán í Reykjavík Innlent Staðfesta að samkomulag hafi náðst: Íran fagnar og segir Trump hafa gefist upp Erlent Kallaði Michelle Obama karlmann á afmælishátíð Trump Erlent Hrapaði til bana eftir að kennari gleymdi að festa reipi Erlent Voru komnir með sína eigin dyraverði þegar lögregluna bar að garði Innlent Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Innlent Fleiri fréttir Þetta fær Hildur í laun Vill sjá reglur um samfélagsmiðla sem fyrst „Ég skil ekki að það séu ekki fleiri áhyggjufullir yfir þessu” Íslenskar vefsíður í vandræðum vegna bilunar í ljósleiðarakerfinu „Í góðu lagi að gefa henni orðið núna“ Engin þörf á aukaþingi í ágúst og veitingamenn ósáttir með vinnubrögð lögreglu Trump enn ekki svarað fundarbeiðni Kristrúnar Rændur á víðavangi vegna fíkniefnaskuldar Hefja borun rannsóknarholu á Landeyjasandi í vikunni Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Sjöunda björgunarskipið komið til heimahafnar Þingmenn á síðustu metrunum Vopnað rán í Reykjavík Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Segir upptöku evrunnar geta leitt til aukins atvinnuleysis Óskiljanlegt að ráðuneytið skoði bara stöðu námsgagna í stærðfræði Voru komnir með sína eigin dyraverði þegar lögregluna bar að garði Árekstur á Kársnesi Laus úr sjálfheldu eftir um fimm tíma strand Vill samfélagssáttmála vegna tómstundaiðkunar barna Hákarlaárás og fyrrverandi varaformaður Viðreisnar vonsvikinn Um 400 skjálftar hafa mælst í þéttri hrinu Sagnfræðirannsóknir, upptaka evru, menntakerfið og málefni barna Tilkynnt um tónlistarhávaða um allan bæ Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Skjálfti í Bárðarbungu að stærð 4,8 Límdu efnin á fætur sína Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Fleiri hlynntir en andvígir samkvæmt nýrri könnun Sjá meira