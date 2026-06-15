Þórdís Lóa ráðin framkvæmdastjóri Félagsbústaða Árni Sæberg skrifar 15. júní 2026 15:17 Þórdís Lóa á síðasta borgarstjórnarfundi síðustu borgarstjórnar. Vísir/Vilhelm Stjórn Félagsbústaða hf. hefur ráðið Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur í starf framkvæmdastjóra félagsins. Ákvörðun stjórnar er byggð á undangengnu mati ráðgefandi hæfnisnefndar. Niðurstaða hæfninefndarinnar var að Þórdís Lóa Þórhallsdóttir væri með afgerandi hætti talin uppfylla best þær hæfnikröfur sem settar voru fram í auglýsingu um starfið. Í fréttatilkynningu þess efnis segir að Þórdís Lóa búi yfir víðtækri og fjölþættri reynslu af stjórnun, stefnumótun og rekstri bæði innan opinberrar stjórnsýslu og atvinnulífs. Hún hafi frá árinu 2018 gegnt lykilhlutverkum hjá Reykjavíkurborg, meðal annars sem formaður borgarráðs og forseti borgarstjórnar. Þórdís Lóa hafi jafnframt umfangsmikla reynslu af velferðar- og félagsmálum. Árin 1997 til 2005 hafi hún starfað sem yfirmaður öldrunarþjónustu Reykjavíkurborgar og framkvæmdastjóri þjónustusviðs á velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Að auki hafi hún starfað sem forstjóri og stjórnandi í atvinnulífinu og gegnt stjórnarformennsku og setið í stjórnum fjölmargra félaga. Þórdís Lóa sé með MBA-gráðu í rekstrarhagfræði og framhaldsnám í félagsráðgjöf og býr yfir ríkum skilningi á starfsemi sveitarfélaga og þeim hópum sem Félagsbústaðir þjóna. Í bókun stjórnar Félagsbústaða komið hafi að menntun hennar, reynsla og leiðtogahæfni falli vel að starfsemi félagsins og því mikilvæga hlutverki sem það gegni í húsnæðismálum Reykjavíkur. Félagsbústaðir hf. reki og leigi út um 3.200 íbúðir í Reykjavík og gegni lykilhlutverki í að tryggja húsnæðisöryggi íbúa. Þórdís Lóa muni hefja störf þann 10. ágúst næstkomandi. „Stjórn þakkar Sigrúnu Árnadóttur fráfarandi framkvæmdastjóra fyrir metnaðarfullt og óeigingjarnt starf í þágu félagsins undanfarin ár.“ Reykjavík Vistaskipti Viðreisn Mest lesið Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Innlent Þetta fær Hildur í laun Innlent Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Erlent „Ég skil ekki að það séu ekki fleiri áhyggjufullir yfir þessu” Innlent Trump enn ekki svarað fundarbeiðni Kristrúnar Innlent Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Innlent Samþykkja 3,5 prósenta launahækkun Innlent Vopnað rán í Reykjavík Innlent Hrapaði til bana eftir að kennari gleymdi að festa reipi Erlent Staðfesta að samkomulag hafi náðst: Íran fagnar og segir Trump hafa gefist upp Erlent Fleiri fréttir Þórdís Lóa ráðin framkvæmdastjóri Félagsbústaða Hvetja fólk til að gerast gjafar: „Það er alltaf pláss fyrir fleiri gæðablóð“ „Við getum ekki framkvæmt rauneftirlit á dagvinnutíma“ Baráttan um 17. júní Samþykkja 3,5 prósenta launahækkun Þetta fær Hildur í laun Vill sjá reglur um samfélagsmiðla sem fyrst „Ég skil ekki að það séu ekki fleiri áhyggjufullir yfir þessu” Íslenskar vefsíður í vandræðum vegna bilunar í ljósleiðarakerfinu „Í góðu lagi að gefa henni orðið núna“ Engin þörf á aukaþingi í ágúst og veitingamenn ósáttir með vinnubrögð lögreglu Trump enn ekki svarað fundarbeiðni Kristrúnar Rændur á víðavangi vegna fíkniefnaskuldar Hefja borun rannsóknarholu á Landeyjasandi í vikunni Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Sjöunda björgunarskipið komið til heimahafnar Þingmenn á síðustu metrunum Vopnað rán í Reykjavík Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Segir upptöku evrunnar geta leitt til aukins atvinnuleysis Óskiljanlegt að ráðuneytið skoði bara stöðu námsgagna í stærðfræði Voru komnir með sína eigin dyraverði þegar lögregluna bar að garði Árekstur á Kársnesi Laus úr sjálfheldu eftir um fimm tíma strand Vill samfélagssáttmála vegna tómstundaiðkunar barna Hákarlaárás og fyrrverandi varaformaður Viðreisnar vonsvikinn Um 400 skjálftar hafa mælst í þéttri hrinu Sagnfræðirannsóknir, upptaka evru, menntakerfið og málefni barna Tilkynnt um tónlistarhávaða um allan bæ Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Sjá meira