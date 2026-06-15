Innlent

Þór­dís Lóa ráðin fram­kvæmda­stjóri Félagsbústaða

Árni Sæberg skrifar
Þórdís Lóa á síðasta borgarstjórnarfundi síðustu borgarstjórnar.
Þórdís Lóa á síðasta borgarstjórnarfundi síðustu borgarstjórnar. Vísir/Vilhelm

Stjórn Félagsbústaða hf. hefur ráðið Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur í starf framkvæmdastjóra félagsins. Ákvörðun stjórnar er byggð á undangengnu mati ráðgefandi hæfnisnefndar. Niðurstaða hæfninefndarinnar var að Þórdís Lóa Þórhallsdóttir væri með afgerandi hætti talin uppfylla best þær hæfnikröfur sem settar voru fram í auglýsingu um starfið.

Í fréttatilkynningu þess efnis segir að Þórdís Lóa búi yfir víðtækri og fjölþættri reynslu af stjórnun, stefnumótun og rekstri bæði innan opinberrar stjórnsýslu og atvinnulífs. Hún hafi frá árinu 2018 gegnt lykilhlutverkum hjá Reykjavíkurborg, meðal annars sem formaður borgarráðs og forseti borgarstjórnar. Þórdís Lóa hafi jafnframt umfangsmikla reynslu af velferðar- og félagsmálum. Árin 1997 til 2005 hafi hún starfað sem yfirmaður öldrunarþjónustu Reykjavíkurborgar og framkvæmdastjóri þjónustusviðs á velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Að auki hafi hún starfað sem forstjóri og stjórnandi í atvinnulífinu og gegnt stjórnarformennsku og setið í stjórnum fjölmargra félaga.

Þórdís Lóa sé með MBA-gráðu í rekstrarhagfræði og framhaldsnám í félagsráðgjöf og býr yfir ríkum skilningi á starfsemi sveitarfélaga og þeim hópum sem Félagsbústaðir þjóna.

Í bókun stjórnar Félagsbústaða komið hafi að menntun hennar, reynsla og leiðtogahæfni falli vel að starfsemi félagsins og því mikilvæga hlutverki sem það gegni í húsnæðismálum Reykjavíkur.

Félagsbústaðir hf. reki og leigi út um 3.200 íbúðir í Reykjavík og gegni lykilhlutverki í að tryggja húsnæðisöryggi íbúa.

Þórdís Lóa muni hefja störf þann 10. ágúst næstkomandi.

„Stjórn þakkar Sigrúnu Árnadóttur fráfarandi framkvæmdastjóra fyrir metnaðarfullt og óeigingjarnt starf í þágu félagsins undanfarin ár.“

Reykjavík Vistaskipti Viðreisn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið