Innlent

Fólk komi rautt í framan eins og humar

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Elínborg Kristjánsdóttir segir að margir hafi vanmetið íslensku sólina um helgina.
Elínborg Kristjánsdóttir segir að margir hafi vanmetið íslensku sólina um helgina. sýn

Margir mættu eflaust rauðir í framan í vinnuna í morgun eftir góða veðrið um helgina. Lyfsali hjá Lyfju segir að fólk hafi komið í unnvörpum í apótekið í leit að sólarvörn eða kælikremi vegna sólbruna. Margir hafi vanmetið íslensku sólina. 

Það vakti athygli fréttamanns hvað viðmælendur Bítisins á Bylgjunni í morgun voru sólkysstir og útiteknir eftir helgina. Sólin skein nánast viðstöðulaust alla helgina með tilheyrandi útiveru flestra landsmanna.

Fáir fóru varhluta af góða veðrinu og er starfsfólk Lyfju þar engin undantekning.

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„Já svo sannarlega. Hingað kom fólk í stríðum straumi að kaupa sólarvörn og eins og sjá má á hillunum þá vantar aðeins í þær. En fólk kom oft fullseint, hafði gleymt að bera á sig vörn og var rautt eftir daginn. Það var að koma og fræðast um hvað það gæti gert til að hjálpa,“ segir Elínborg Kristjánsdóttir, lyfsali í Lyfju.

Fólk þurfi að kanna UV geisla

Þá hafi margir verið í leit að kæligeli vegna sólbruna. Elínborg segir mikilvægt að fólk fylgist með UV geislum en starfsfólk Lyfju hefur undanfarið lagt áherslu á fræðslu um geislana sem finna má á heimasíðu Lyfju og hjá Geislavörnum ríkisins.

„Ef UV geislar eru komnir yfir þrjá þá þarf maður að bera á sig sólarvörn því það geta orðið skemmdir í húðinni.“

Og mælir Elínborg með vörn sem inniheldur SPF stuðul 50 eða hærri.

„Og passa að bera nóg á sig. Það er talað um að klæða sig í sólarvörnina eins og við klæðum okkur í föt, þannig bera hvítt og fínt lag á sem fer svo inn í húðina.“

Græn svæði Reykjavíkur voru vel nýtt um helgina.vísir/vilhelm

Vörn komi ekki í veg fyrir sólbrúna húð

Hún segir fólk verða sífellt meðvitaðra um skaðsemi sólar

„Og er einmitt forvitið um hvað UV þýði og hvað það eigi að nota. Fólk er enn pínu hrætt við að nota 50 vörn, heldur að það verði ekki brúnt heldur náfölt í sólinni en það er ekki rétt. Við fáum þennan brúna lit samt en erum bara að vernda húðina fyrir skaðlegu geislunum.“

Margir rauðir eins og humrar

Margir hafi verið eldrauðir í framan við komuna í apótekið um helgina.

„Alveg einn og einn alveg mjög rauður, mætti líkja við humar. En margir aðeins rauðir. Fólk var líka að tala um að það hafi stórlega vanmetið íslensku sólina eins og við gerum svo oft.“

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Veður Sólin Verslun

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